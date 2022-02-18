Що відбувається з організмом, якщо часто їсти насіння соняшнику

Часто люди люблять лузати насіння. Зокрема, в цьому продукті міститься багато корисних речовин, завдяки яким покращиться загальне самопочуття,

Насіння соняшнику є джерелом вітамінів А, В, D і Е, цинку, заліза, калію і кальцію. До того ж воно багате вітаміном Е, який захищає організм від вільних радикалів.

Окрім того, людям, які прагнуть схуднути, потрібно обов'язково включити у свій раціон клітковину. Медики кажуть, що вона покращує роботу шлунково-кишкового тракту і позбавляє від запорів. Вживаючи клітковину, людина відчуває себе більш ситою.

Фахівці кажуть, що насіння соняшнику містять багато корисних жирів, які знижують рівень холестерину в крові. Тому цим ви захищаєте себе від інфарктів та інсультів.

Що буде, якщо часто їсти насіння соняшника (freepik)

Також систематичне вживання насіння соняшнику знижує ризики розвитку онкології. У насінні містяться фітостероли й цінна лінолева кислота, які значно знижують ризик розвитку раку.

Важливо знати, що солоне насіння не таке корисне, як звичайне. Все тому, що в ньому дуже багато солі.

До того ж варто не забувати про зубну емаль, яка псується, якщо розлузувати насіння зубами.

Додамо, що велика кількість продукту шкідлива при захворюваннях печінки й жовчного міхура.

Не слід їсти насіння соняшнику при сечокам'яній або жовчнокам'яній хворобах.

При переїданні насіння можуть спостерігатися нудота та здуття.