Що відбувається з організмом, якщо часто їсти насіння соняшнику
Часто люди люблять лузати насіння. Зокрема, в цьому продукті міститься багато корисних речовин, завдяки яким покращиться загальне самопочуття,
Про це пише Ukr.Media.
Насіння соняшнику є джерелом вітамінів А, В, D і Е, цинку, заліза, калію і кальцію. До того ж воно багате вітаміном Е, який захищає організм від вільних радикалів.
Окрім того, людям, які прагнуть схуднути, потрібно обов'язково включити у свій раціон клітковину. Медики кажуть, що вона покращує роботу шлунково-кишкового тракту і позбавляє від запорів. Вживаючи клітковину, людина відчуває себе більш ситою.
Фахівці кажуть, що насіння соняшнику містять багато корисних жирів, які знижують рівень холестерину в крові. Тому цим ви захищаєте себе від інфарктів та інсультів.
Що буде, якщо часто їсти насіння соняшника (freepik)
Також систематичне вживання насіння соняшнику знижує ризики розвитку онкології. У насінні містяться фітостероли й цінна лінолева кислота, які значно знижують ризик розвитку раку.
Важливо знати, що солоне насіння не таке корисне, як звичайне. Все тому, що в ньому дуже багато солі.
До того ж варто не забувати про зубну емаль, яка псується, якщо розлузувати насіння зубами.
Додамо, що велика кількість продукту шкідлива при захворюваннях печінки й жовчного міхура.
Не слід їсти насіння соняшнику при сечокам'яній або жовчнокам'яній хворобах.
При переїданні насіння можуть спостерігатися нудота та здуття.
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