Сколько денег дарить на свадьбу в 2025 году: советы и тренды

На что ориентироваться при определении суммы для подарка на свадьбу?

Эксперты советуют учитывать несколько факторов при выборе суммы.

Место проведения свадьбы. Если праздник организован в роскошном ресторане, то и подарок должен соответствовать уровню события. Кроме того, ваш презент поможет частично компенсировать расходы молодоженов.

Ваши отношения с молодоженами. Близким друзьям или родственникам обычно дарят большие суммы, чем коллегам или знакомым.

Финансовые возможности. Главное - не превышать собственный бюджет. Помните, что подарок должен быть приятным, а не обременительным для вашего кошелька.

Также отметим, что в мегаполисах, таких как Киев, Львов, Днепр, дарят обычно больше, чем в небольших городах или селах (из-за общего уровня жизни в таких городах).

Почему деньги - лучший подарок?

Традиция дарить деньги на свадьбу имеет несколько весомых причин.

Во-первых, молодожены получают возможность самостоятельно распорядиться подаренными средствами. Они могут потратить их на обустройство нового жилья, оплату свадебного путешествия, погашение кредитов или же на другие важные нужды. Это позволяет им получить именно то, что им нужно, а не накапливать ненужные вещи.

Во-вторых, даря деньги, гости избегают риска подарить одинаковые или уже имеющиеся у молодоженов вещи. Это особенно актуально в современном мире, где пары часто живут вместе до свадьбы и уже имеют определенную домашнюю утварь.

Однако финансовая поддержка на старте семейной жизни - тоже важный фактор.

Деньги - самый универсальный подарок молодоженам (фото: Pixabay.com)

Сколько дарить на свадьбу в 2025 году?

Определить точную сумму подарка достаточно сложно, поскольку она зависит от многих факторов. Однако, на основе анализа тенденций, опросов в тематических сообществах в социальных сетях и цен на празднование свадеб в ресторанах, можно выделить следующие ориентировочные суммы для Украины в 2025 году.

В крупных городах

Близкие родственники (братья, сестры, бабушки, дедушки): 3000-6000+ грн с одного человека. Крестные родители также обычно дарят большие суммы, чем другие гости.

Близкие друзья: 1500-3000 грн с одного человека или 3000-6000 грн от пары.

Дальние родственники и знакомые: 1000-2000 грн с одного человека.

Коллеги: 500-1000 грн. Часто коллеги по работе собираются и дарят совместный подарок от коллектива.

В городках и селах

Близкие родственники: 2000-4000+ грн с одного человека.

Близкие друзья: 1000-2000 грн с одного человека или 2000-4000 грн от пары.

Дальние родственники и знакомые: 500-1000 грн с одного человека.

Коллеги: 200-500 грн.

Как правильно дарить деньги?

Деньги лучше всего дарить в белом или праздничном конверте. Можно подписать конверт теплыми пожеланиями.

Денежный подарок стоит передавать лично молодоженам во время поздравлений. Хотя на некоторых свадьбах предусмотрена специальная шкатулка для подарков, куда гости могут класть конверты.

Психологи и организаторы свадеб также рекомендуют гостям не ориентироваться только на финансовую сторону вопроса, а обращать внимание на особенности пары, ее интересы и потребности. Например, если вы знаете, что молодожены мечтают о путешествии, то можете собрать определенную сумму на медовый месяц и указать это на конверте, потому что денежные конверты с обозначением цели в последнее время набирают большую популярность.