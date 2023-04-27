Не будет вредить организму: за сколько часов до сна можно пить кофе
Множество людей в мире начинают утро с кофе, но мало кто знает, что делать это стоит в определенное время. Только тогда напиток не будет нарушать схему ночного сна.
Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Анастасия Соколова в Instagram.
Что известно
Кофе - натуральный и легальный стимулятор, употребляющий 80% населения планеты.
По словам диетолога, напиток приносит такую пользу организму:
- бодрит и улучшает настроение;
- усиливает концентрацию внимания;
- сохраняет работоспособность в течение дня;
- улучшает моторику кишечника;
- ускоряет сжигание жира на 11%.
Сколько и когда пить
Эксперт говорит, что строгих ограничений в употреблении кофе для взрослых нет. Максимальная польза для здоровья составляет 1-3 порции напитка в сутки.
Также важно выбирать качественные сорта кофе, только тогда напиток не будет вредить организму.
В общем, каждый день стоит пить кофе только до 17:00, чтобы не нарушить схему ночного сна
Кому нельзя пить
Кофе в ограниченном количестве следует пить таким людям:
- чрезмерное количество (более 4 чашек) может нанести серьезный вред здоровью;
- для беременных допустимая норма - 1-2 чашки;
- детям до 12 лет нельзя пить кофеино-содержащие напитки;
- людям с повышенным давлением - 1-2 порции не несут вреда для здоровья.
Если добавлять в кофе что-нибудь, кроме воды, то это делает его не напитком, а приемом пищи.
В кофе добавляют:
- воду;
- молоко
- сливки;
- алкоголь;
- какао;
- лимон;
- сахар.
Диетолог отметила, что полезнее всего пить кофе без сахара и молока.
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