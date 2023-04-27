Не будет вредить организму: за сколько часов до сна можно пить кофе

Множество людей в мире начинают утро с кофе, но мало кто знает, что делать это стоит в определенное время. Только тогда напиток не будет нарушать схему ночного сна.

Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Анастасия Соколова в Instagram .

Что известно

Кофе - натуральный и легальный стимулятор, употребляющий 80% населения планеты.

По словам диетолога, напиток приносит такую пользу организму:

бодрит и улучшает настроение;

усиливает концентрацию внимания;

сохраняет работоспособность в течение дня;

улучшает моторику кишечника;

ускоряет сжигание жира на 11%.

Сколько и когда пить

Эксперт говорит, что строгих ограничений в употреблении кофе для взрослых нет. Максимальная польза для здоровья составляет 1-3 порции напитка в сутки.

Также важно выбирать качественные сорта кофе, только тогда напиток не будет вредить организму.

В общем, каждый день стоит пить кофе только до 17:00, чтобы не нарушить схему ночного сна

Кому нельзя пить

Кофе в ограниченном количестве следует пить таким людям:

чрезмерное количество (более 4 чашек) может нанести серьезный вред здоровью;

для беременных допустимая норма - 1-2 чашки;

детям до 12 лет нельзя пить кофеино-содержащие напитки;

людям с повышенным давлением - 1-2 порции не несут вреда для здоровья.

Если добавлять в кофе что-нибудь, кроме воды, то это делает его не напитком, а приемом пищи.

В кофе добавляют:

воду;

молоко

сливки;

алкоголь;

какао;

лимон;

сахар.

Диетолог отметила, что полезнее всего пить кофе без сахара и молока.