Сколько фруктов и овощей нужно есть ежедневно: проверьте свой рацион

Что входит в порцию

Согласно рекомендациям международных специалистов, человек должен съедать ежедневно 5 порций разнообразных овощей и фруктов. Имеется ввиду, что порция - это ориентировочно 80 грамм.

Фрукты

Свежие фрукты небольшого размера. Если рассматривать маленькие фрукты, то на порцию пойдет 2-3 плода. Например: 2 сливы, 2 небольших киви, 3 абрикоса, 7 клубник, 14 вишен.

Свежие фрукты среднего размера. В эту категорию попадают яблоки, бананы, персики, груши, нектарины и т.д. Одна порция - это один средний фрукт.

Крупные фрукты. Это грейпфрут, папайя, ананас, дыня, арбуз. В таком случае порция - это половинка грейпфрута, 1 большой кусок ананаса, 2 кусочка манго.

Сухофрукты. Порция - ориентировочно 30 грамм. Это может быть столовая ложка с горкой изюма или клюквы, горсть сушеных бананов, 3 черносливы.

Но! В сухофруктах большое содержание сахара, что может вредить зубам.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно свежим фруктам, а сухофрукты употреблять во время приема пищи. Например, как десерт, а не как отдельный перекус.

Овощи

1 порция свежих овощей - это ориентировочно:

2 соцветия брокколи

1 средний помидор или 7 томатов черри

3 палочки сельдерея

1 половинка болгарского перца

Половинка цукини

3 ст. ложки с горкой свежего, консервированного или замороженного горошка

Когда речь идет о свежих овощах и фруктах, то картофель в этот список не входит. Дело в том, что это крахмалистая еда. Хотя и такие овощи имеют большое значение для нашего рациона.

Когда покупаете консервированные продукты, то обращайте внимание на состав. Выбирайте те, в которых не содержится совсем или в очень небольшом количестве - добавленные сахара, соль и жиры.

А что с овощными и фруктовыми напитками?

Если речь идет о 100% овощных или фруктовых смузи/пюре, то один стакан можно считать, как 1 порцию. Общая рекомендация - употреблять в сутки не более 150 мл фруктового или овощного напитка.

Если вы покупаете готовый напиток, то помните, что они, как правило, содержат подсластители. И без различных добавок такие напитки содержат сахара, которые высвобождаются при измельчении фруктов в блендере.

Поэтому рекомендуется выбирать цельные фрукты или пить смузи во время приема пищи.