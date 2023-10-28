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"Сколько фестивалей мог зажечь своим драйвом". На фронте погиб известный рок-музыкант

Суббота 28 октября 2023 17:10
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"Сколько фестивалей мог зажечь своим драйвом". На фронте погиб известный рок-музыкант Михаил Балахтар (фото: facebook.com/SNBand.UA)
Автор: Иванна Пашкевич

Защищая Украину от российских окупантов, погиб участник украинской панк-группы Сердечный приступ Михаил "Майкл" Балахтар.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу коллектива в Facebook.

Что известно о павшем воине

Михаил Балахтар был одним из основателей группы Сердечный приступ в городе Черновцы. За время своего существования коллектив выпустил три студийных альбома. Среди самых известных их песен - "Субкультура", "Punk Girl", "Звони".

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Михаил Балахтар с другими участниками Сердечного Приступа (фото: facebook.com/SNBand.UA)

После начала полномасштабного вторжения музыкант вступил в ряды ВСУ.

"От российской агрессии погиб наш самый талантливый барабанщик Майкл. Все, кто с ним знаком, знают, каким он был добрым, открытым, иногда по-милому наивным, но целеустремленным и преданным! Спасибо, Мишка, за весь твой вклад в развитие украинского панк- года! Сколько еще фестивалей мы могли зажечь драйвом и энергетикой... нереальная потеря, с которой придется жить... Покойся с миром, Мишань! Слава Герою!" - написали коллеги погибшего героя.

&quot;Сколько фестивалей мог зажечь своим драйвом&quot;. На фронте погиб известный рок-музыкант

Михаил Балахтар (фото: facebook.com/SNBand.UA)

У Михаила осталась жена и ребенок.

Пока о деталях его гибели и дате похорон не сообщают.

Напомним, недавно также умер участник культовой группы Massive Attack.

Также мы писали, что не стало актера Сергея Гладкоа - звезды "Каламбура".

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