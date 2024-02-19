Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы

В Мюнхене накануне второй годовщины вторжения РФ в Украину прошла 60-я конференция по безопасности. Какие месседжи там звучали для и от Украины, почему Европа боится президентства Трампа и смогут ли США и ЕС сохранить единство, – подробнее в материале журналистов РБК-Украина Милана Лелича и Ростислава Шаправского.

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия – не хочет нападать. Кто-то из нас лжет". С этих слов два года назад президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на Мюнхенской конференции по безопасности. Кто лжет, стало понятно через пять дней – Россия вторглась в Украину, начав крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой.

Гораздо раньше – в 2007 году – здесь же на конференции в Мюнхене впервые выступал Владимир Путин. Его резкая речь с жесткой критикой США, НАТО и "однополярного мира" напомнила западным политикам подзабытый к тому времени термин "холодная война" и где-то приоткрыла глаза на истинные взгляды российского президента.

Претензии, с которыми он 17 лет назад накинулся на Штаты, вскоре переросли в угрозы и агрессию против Грузии и Украины. Именно так, разрушая соседние страны и убивая тысячи, диктатор "воюет с Западом". Путин уже давно не скрывает своих планов, заручаясь поддержкой таких же авторитарных режимов, как и российский.

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции-2024 (Фото: securityconference.de)

Два года кровопролития и сотни тысяч потерь даже среди своих военных, кажется, не пошатнули намерений Путина захватить Украину. На Западе, понимая это и последствия поражения Украины, тем не менее не всегда достаточно решительны, слишком много времени тратится на обсуждение проблем, а не действия, о чем в Мюнхене напомнила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Делаем ли мы достаточно? Ответ – нет. Когда мы говорим, что "в Европе уже два года идет война" – это предложение, которого мы не должны были бы говорить. Мы должны были бы поддерживать вас гораздо больше, потому что Украина не может выиграть войну без вооружений. Просто слов недостаточно", – отметила она. Показывая в этом плане пример партнерам, Фредериксен позже заявила о передаче Украине всей датской артиллерии.

"Украина воюет в одиночку и единственное, о чем украинцы нас просят, это военная помощь, чтобы они могли продолжать свою борьбу. И не так уж много они просят. Мы должны сконцентрировать наши усилия", – в подобном духе высказалась премьер Эстонии Кая Каллас.

Оружие и сжатые сроки его поставки – это те практичные вещи, на которых в Мюнхене делал акцент и президент Владимир Зеленский. Последние неудачи украинской армии, как отвод войск из Авдеевки, вызваны именно нехваткой артиллерии, ПВО и дальнобойных ракет. Дефицит оружия у Украины, отметил президент, позволяет россиянам "адаптироваться к имеющейся интенсивности войны", и есть риск, что ранее достигнутые успехи могут быть нивелированы.

"Пожалуйста, не спрашивайте у Украины, когда закончится война. Спрашивайте себя, почему Путин до сих пор способен ее продолжать", – обратился к партнерам Зеленский.

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии (Фото: securityconference.de)

Политики по обе стороны Атлантики при этом синхронно подчеркивали, что за два года после вторжения Украина смогла освободить половину захваченной территории, в том числе благодаря помощи, которую ей поставляет Запад. Для украинского обывателя эти тезисы едва ли выглядят убедительно после неудавшегося контрнаступления ВСУ в прошлом году и давления российских войск по всей линии фронта.

Особенно резонируют заявления о прошлых успехах на фоне забуксовавшего в Конгрессе США оборонного пакета для Украины – причем по сугубо внутренним политическим причинам. Вместе с тем в Мюнхене вице-президент США Камала Харрис снова и снова говорила о безусловной поддержке Украины со стороны Администрации Байдена, а канцлер Германии Олаф Шольц ловко жонглировал цифрами, отчитываясь о помощи Украине со стороны Германии – первой по этому показателя среди европейских стран и второй после США. Но в то же время канцлер ушел от вопроса о возможных поставках Украине ракет Taurus, способных доставать до глубокого российского тыла.

Шольц, между тем, много говорил и о коллективной ответственности за безопасность на континенте, призывая другие страны следовать примеру Германии, как в вопросах помощи Украине, так и развития своего оборонного потенциала. Но далеко не все страны готовы тратить на оборонные цели и пакеты помощи для Украины столько, как, скажем, Германия, скандинавские страны и Балтия (разумеется, с учетом возможностей их экономик).

"Один из премьер-министров находящейся в Западной Европе страны сказал мне, что сейчас до наших жителей начинает доходить понимание того, что мы должны это делать (помогать Украине, – ред.). Речь о тех странах, у которых соседи гораздо лучше, чем у нас. Но на все это ушло время, слишком долго для нас", – откровенно призналась премьер Эстонии Каллас.

Фактор Трампа и риски для НАТО

Еще один фактор неопределенности – это Штаты и разгар президентской избирательной кампании там. Главным фактором беспокойства для европейских элит в последние недели стал Дональд Трамп и его заявления о том, что США не будут защищать европейских союзников, которые сами недостаточно инвестируют в свою оборону.

По сути, месседжи Трампа означали бы коллапс НАТО как организации, которая осталась бы без своего ключевого члена. По мнению собеседников РБК-Украина среди участников конференции, пока непонятно, сколько в словах Трампа обычной предвыборной риторики, а сколько – реальных изоляционистских настроений. Которые, к слову, находят активный отклик едва ли не у половины американского электората.

Вполне вероятно, что Трамп и сам не вполне представляет, как именно он будет управлять американской внешней политикой в случае избрания – такая мысль в кулуарах Мюнхена озвучивалась неоднократно. И утопическая идея о "мире в Украине за 24 часа" может представляться ему вполне реализуемой.

При вероятной смене власти в Белом доме, на которую пока указывают все соцопросы, весь западный мир окажется в зоне невероятной турбулентности, особенно в первые месяцы каденции Трампа. И США, которые по умолчанию всегда были ключевым членом Альянса, внезапно окажутся его самым слабым звеном.

В Мюнхене ощущалось, что возможная победа Трампа на президентских выборах в ноябре вовсе не тешит многих европейских лидеров, которые, впрочем, готовы принять любой выбор американского народа, о чем сказал немецкий канцлер Шольц. "Независимо от того, чем закончится война, чем закончатся выборы по обе стороны Атлантики, мы – европейцы – должны больше беспокоиться о своей безопасности сейчас и в будущем", – отметил глава немецкого правительства.

Олаф Шольц (Фото: securityconference.de)

Марк Рютте, премьер Нидерландов, вообще предложил сбавить обороты с истерией по поводу Трампа, прекратив "стоны и нытье". Европа, по мнению премьера, не из-за Трампа, а в принципе должна тратить больше на оборону и наращивать производство боеприпасов, поскольку это также в ее интересах.

Слова и Шольца, и Рютте вполне очевидны украинцам, но далеко не всем европейцам, для которых война идет где-то далеко и создает им много неудобств из-за расходов, которые западные страны направляют на поддержку Украине. В ЕС имеет место сложная дискуссия о том, нужно ли наращивать оборонный потенциал или тратить деньги на социальные программы.

"Мы жили в зоне комфорта три десятилетия. Мы получали "дивиденды от мира", как мы это называли. Мы инвестировали во что-угодно, но не в сдерживание и оборону, потому что не было кого сдерживать и от кого обороняться. Это то, с чем мы сталкиваемся сейчас, и это требует времени (чтобы объяснить проблему избирателям, – ред.)", – заявил на конференции министр обороны Германии Борис Писториус.

Политик вовсе не исключает, что в будущем – на этапе 5-8 лет – возможна конфронтация НАТО с РФ, а потому Европе нужно быть готовой к защите своих границ. Как бы там ни было, уже сейчас Европе нужно учиться большей самостоятельности, принимать решения без оглядки на Штаты. Ведь смена лидерства во всей западной коалиции, при которой ключевая роль США внезапно окажется в руках коллективной Европы и отдельных ее стран, вроде Германии, Франции и Великобритании, выглядит вполне вероятным сценарием в очень обозримом будущем.

"Возможно, Европа – перед временами, когда вопрос о применении 5-й статьи договора о НАТО (о коллективной обороне, – ред.) будет вопросом вообще не к Вашингтону, а именно к европейским столицам. Таких "возможно" – сотни. 23 февраля 2022 года их все еще не было", – сказал в Мюнхене Владимир Зеленский.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Фото: securityconference.de)

Деньги от США – есть повод для оптимизма

Если президентство Трампа остается относительно отдаленной перспективой, поскольку инаугурация следующего президента США состоится лишь в январе следующего года, то выделение Штатами нового пакета помощи Украине – вопрос максимально актуальный. Как известно, сейчас соответствующий законопроект завис в Палате представителей, которая ушла на каникулы до конца февраля.

Все собеседники РБК-Украина, с которыми издание пообщалось в кулуарах Мюнхенской конференции, уверены: в конечном счете пакет помощи Украине будет одобрен, вопрос лишь в его формате и точном объеме.

Почти все спикеры, представлявшие США, публично не возражали против самой идеи о необходимости оказания помощи Украине. В частности, сенатор-республиканец Пит Рикеттс рассказал историю о встрече с избирательницей, которая не хотела "отправлять сына на войну в Европу". Сенатор объяснил ей: США именно для того и помогают сейчас Украине, чтобы этого не пришлось делать.

Но Рикеттса сразу же поймали на противоречии – на вопрос о том, что мешает республиканцам немедленно проголосовать за помощь Украине, он пустился в рассуждения о приоритетности решения миграционной проблемы. В ответ премьер-министр Эстонии Кая Каллас привела аналогию: сейчас около 6% населения ее страны составляют украинские беженцы, в переводе на американский масштаб это значило бы 20 миллионов человек. Если Эстония справилась с такой проблемой, Штаты справятся тоже, сказала Каллас.

Очевидно, вся проблема с выделением Украине помощи свелась к единственному вопросу – о политической судьбе спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Ярые трамписты в рядах республиканской фракции открыто угрожают ему отставкой, в случае если он вынесет на голосование любой законопроект по оказанию помощи Украине.

Джонсон не хочет повторить судьбу своего предшественника Кевина Маккарти, которого лишили спикерского кресла как раз из-за договоренностей с Демократической партией. Но на этот раз американские демократы, судя по слухам, ходившим в кулуарах Мюнхена, готовы подставить Джонсону плечо, если трамписты потребуют его отставки – таким образом, голосов за снятие спикера в зале просто не наберется. Развязки этого многомесячного драматического сериала стоит ожидать примерно через две-три недели, что в любом случае долго, учитывая потребности украинской армии.

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За промедления партнеров с помощью и поставками оружия Украина платит слишком высокую цену – жизни украинских военных. В нашей стране время идет гораздо быстрее, чем для других государств, где Украину поддерживают, но не понимают всей ее боли. В этом смысле, резюмируя все дебаты в Мюнхене, метко подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сказав, что времени на саммиты уже нет, а настало время для другого измерения политики.

"Люди должны быть гораздо более гибкими, вовлеченными, точными. Пока у нас много стратегий, но мало действий", – признал дипломат. По его словам, в европейских столицах позволяли себе слишком долго колебаться в вопросах поставок Украине оружия – начали с касок, а теперь готовятся отправлять самолеты F-16: "Если бы мы приняли это решение быстрее, возможно, ситуация на фронте была бы другой".