Деньги за медали Олимпиады-2024. Сравниваем призовые фонды в Украине и других странах

В Париже продолжаются летние Олимпийские игры 2024 года. Сотни спортсменов соревнуются за медали. Но бескорыстным ли будет их спортивный азарт? Или за каждую медаль во многих странах спортсмен получает и огромные деньги? Или все же не получает?

РБК-Украина (проект Styler) разобралось в этой теме и выяснило, какие государства платят своим атлетам самые большие деньги, а какие платят мало или совсем ничего.

За идею

Именно такое отношение к участию в Олимпийских играх в Великобритании, Швеции и Норвегии.

Спортсмены из этих стран ничего не получат. Ибо, во-первых, по мнению спортивных чиновников этих государств, участие в Играх само по себе почетное, а во-вторых, спортсмены-олимпийцы - люди и так богатые, им дополнительные деньги платить - дело лишнее.

Чисто символически

В других государствах все же деньги успешным олимпийцам платят. Но достаточно "символические".

Казалось бы, какие разные страны - Австралия и Таджикистан. Но атлеты из обеих получат за золотые медали примерно одинаково, всего 14 000 долларов.

И такие богатые страны как Канада, Дания и Германия тоже почему-то не балуют своих олимпийских призеров и заплатят им от 14 до 21 000 долларов.

Есть теоретическое объяснение этого факта. Меньше всего денег платят те страны, у которых представители имеют большие шансы завоевать медали в том или ином виде спорта.

К слову, во многих странах деньги платит не государство, а общественные организации или специальные Олимпийские фонды.

Золотая середина

Очень многие страны планеты стимулируют своих представителей на Олимпийских Играх материально, но иногда - не совсем деньгами.

К примеру, в КНР официально не разглашают суммы премий для спортсменов, но известно, что после Олимпийских игр-2008 года золотым медалистам давали около 50 000 долларов .

По слухам, в 2002 году чемпионка по пулевой стрельбе получила в подарок более одного миллиона долларов и автомобиль стоимостью около 30 тысяч долларов. Так что четкой системы нет.

А вот в Казахстане наоборот - все очень четко. В зависимости от медали, спортсмены получают квартиры: трехкомнатные - для золотых, двухкомнатные - для серебряных и однокомнатные - для бронзовых медалистов.

В Сербии обладатель олимпийского "золота" получит в этом году 214 000 долларов, а в Эстонии спортсмену-триумфатору ОИ-2024 заплатят около 109 000 долларов .

Где-то посредине Латвия и Литва - от 150 до 180 000 долларов.

Какие страны самые щедрые?

Как уже было сказано, чем меньше шансов на медаль - тем выше награда. Так что максимум денег платят маленькие, но очень богатые государства: Сингапур, Гонконг (выступает отдельной от КНР сборной) и Тайвань. А еще, конечно, Саудовская Аравия.

"Азиатские тигры" готовы отблагодарить своих атлетов за золотые медали примерно в сумме 730 000 долларов, а арабы - более миллиона. И это даже не за победу! Именно такая сумма после Олимпиады-2020 каратисту Тарегу Хамеди была вручена - 5 миллионов риалов (около 1,33 миллиона долларов) за серебряную медаль.

К слову, в Индонезии за победу на соревнованиях по бадминтону на Играх четыре года назад победителям обещали пять коров, ресторан, новый дом и примерно 350 000 долларов. За это действительно стоит бороться!

Украина

На фоне других европейских стран Украина смотрится довольно неплохо.

Сумма премий за золотую медаль в Париже осталась такой же, как и на предыдущих Играх - 125 000 долларов.

А вот вознаграждения за серебро и бронзу чуть-чуть выросли: до 100 000 (с 80 000) и до 80 000 (с 55 000) долларов соответственно.