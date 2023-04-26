Сколько дней будут отдыхать украинцы в мае и будут ли дополнительные выходные

Ежегодно украинцы имели много выходных в мае, поскольку дополнительные дни предоставлялись на государственные праздники - Международный день труда и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

О том, сколько дней будут отдыхать украинцы в мае в этом году, рассказываем в материале ниже .

Сколько выходных будет в мае 2023 года

Традиционно украинцам в мае предоставляют два дополнительных выходных: 1 мая - День труда и 9 мая - День победы над нацизмом.

В 2023 году эти дни выпадают на понедельник (1 мая) и вторник (9 мая), поэтому должны быть выходными. Однако в Украине действует военное положение и, согласно нормам Кодекса законов о труде, дополнительных выходных не предусмотрено.

Официальными выходными в мае будут только субботы и воскресенья, это 8 выходных дней - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая.

Профессиональные и международные праздники в мае

1 мая - День труда.

3 мая - Всемирный день свободы прессы (Прессы).

7 мая - День радио.

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.

8 мая - Международный день Красного Креста.

9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне; День Европы (международный).

12 мая - Всемирный день медицинских сестер.

14 мая - День матери.

15 мая - Международный день семей.

17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества.

18 мая - Международный день музеев.

19 мая - Международный день борьбы с гепатитами.

20 мая - День Европы (украинский); День науки; День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный травматолог день.

21 мая - День памяти жертв политических репрессий; День молодежных и детских организаций; Всеукраинский день работников культуры; Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

22 мая - Международный день биологического разнообразия.

23 мая - Праздник Героев.

24 мая - День славянской письменности и культуры.

25 мая - День филолога.

25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.

26 мая - День сварщика.

27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

28 мая - День химика; День Киева; День пограничника.

29 мая - Международный день миротворцев ООН.

31 мая - Всемирный день без табака.