Сколько времени в день детям можно пользоваться гаджетами: это важно знать родителям

Сейчас каждый человек не представляет своей жизни без смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и прочих гаджетов. Также обычно дети сразу после рождения знакомятся с "цифровым миром".

Сколько времени ребенок может пользоваться телефоном

По словам врача, Американская академия педиатрии рекомендует ограничить количество времени, которое проводят дети перед экранами:

до 18 месяцев - полностью ограничить;

18 - 24 месяцев - 30-40 мин в день (кроме видеозвонков с родственниками);

2-5 лет - 1 ч в день/до 3 часов в выходные.

Однако, в ВОЗ рекомендуют родителям:

до 2 лет - запретить экранное время;

2- 5 лет - до 1 ч в день.

Педиатр говорит, что установить ограничения по времени недостаточно, важно выбирать качественные игры и передачи для своего ребенка: интерактивные и разные учебные программы.

"Просто отдать телефон, чтобы ребенок отстал - не несет никакой пользы для него. В 2 года пользоваться ютубом и переключать мультики - не является признаком умственных способностей ребенка, не является характеристикой вундеркинда, а все мамы так любят этим похвастаться", - говорит врач.

Следует знать, что слишком много экранного времени может привести к проблемам

со сном, обучением, весом и ухудшением самочувствия.