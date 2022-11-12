Сколько времени в день детям можно пользоваться гаджетами: это важно знать родителям

Все чаще дети дошкольного и младшего школьного возраста активно пользуются гаджетами - смартфонами, планшетами и компьютерами. Однако чем дольше ребенок сидит перед монитором или телевизором, тем больше вероятность, что ухудшится зрение.
Об этом рассказала педиатр Наталья Склярчук в Instagram.
Сейчас каждый человек не представляет своей жизни без смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и прочих гаджетов. Также обычно дети сразу после рождения знакомятся с "цифровым миром".
По словам врача, Американская академия педиатрии рекомендует ограничить количество времени, которое проводят дети перед экранами:
Однако, в ВОЗ рекомендуют родителям:
Педиатр говорит, что установить ограничения по времени недостаточно, важно выбирать качественные игры и передачи для своего ребенка: интерактивные и разные учебные программы.
"Просто отдать телефон, чтобы ребенок отстал - не несет никакой пользы для него. В 2 года пользоваться ютубом и переключать мультики - не является признаком умственных способностей ребенка, не является характеристикой вундеркинда, а все мамы так любят этим похвастаться", - говорит врач.
Следует знать, что слишком много экранного времени может привести к проблемам
со сном, обучением, весом и ухудшением самочувствия.
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