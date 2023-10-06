"Скажу непопулярное мнение": Педан объяснил, должно ли существовать бесплатное обучение в Украине

Почему не может существовать бесплатное образование

Александр рассказывает, что каждое высшее учебное заведение определенную долю прибыли выделяет на работу студенческого совета. Этот орган занимается продвижением университета, его культурной жизнью и т. д.

Поэтому зарабатывая неплохой капитал, вузы должны переходить на самоокупаемость без вмешательства государства. В качестве примера Педан приводит Украинский католический университет (УКУ). Этот университет частный, то есть он не предоставляет бюджетных мест. Однако абитуриенты могут получить гранты на обучение.

"Мне кажется, это идеальная история. Сейчас я скажу непопулярное мнение, но я за платное образование. Если родители работают, зарабатывают, платят налоги, то я за то, чтобы они вкладывали в своего ребенка. Тогда они начнут выбирать вуз, потому что ты за это платишь. Это простая история: ты платишь - ты ценишь", - объясняет свою позицию деятель.

Вместе с тем, он убежден, что для тех, кто действительно не может оплатить высшее образование, должна существовать программа поддержки от государства.

А если обойтись без высшего образования?

В таком случае Александр советует обратить внимание на профтехобразование. После 9-го класса выпускник может поступить в профессионально-техническое училище и овладевать непосредственно профессией, а затем по желанию получить и высшее образование.

"Я по образованию экономист-менеджер непроизводственной сферы. После того как я окончил вуз, я понял, что могу быть продавцом в магазине. Нужно ли мне четыре года на то, чтобы стать продавцом в магазине? Так вот, у нас как раз недооценена как раз среднее специализированное образование", - говорит на собственном опыте Педан.

Он отмечает, что Украине не нужно большое количество специалистов "престижных" профессий, поэтому следует обращать внимание на более рабочие направления.