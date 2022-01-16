Що може сказати час народження про ваш характер: ви дуже здивуєтеся!

24:00 – 02:00

Вам подобається відчувати себе в безпеці, і ви мрієте про стабільність в житті. Ризикувати - не ваша сильна сторона. Вам подобається те, що вже доведено і визначено. Однак з вами не засумуєш, ви енергійні та бадьорі, а вашим натхненням може стати друга половинка.

02:00 – 04:00

Ви не можете всидіти на місці, спонтанні та готові пуститися в будь-яку невідому подорож. Також ви відкриті всьому новому і володієте відмінними комунікативними навичками. У поєднанні з цікавістю до світу це формує незвичайну особистість. Також ви станете ідеальним вірним другом.

04:00 – 06:00

Ви романтична натура і схильні до мрій. У кожній людині та в кожній ситуації ви завжди знайдете позитивні сторони. Вашим близьким з вами дуже пощастило, оскільки ви дбаєте про них і приділяєте їм достатньо уваги.

06:00 – 08:00

Люди, народжені в цей період дуже креативні. Вони покладають великі надії не тільки на себе, але і на інших. Також вони відмінні лідери й часто беруть на себе кермо влади в особистих відносинах.

08:00 – 10:00

Ви справжній оазис спокою і знаєте секрет швидкого заспокоєння. Також ви заражаєте своєю незворушністю, і спокоєм інших людей і завдяки вам вони знаходять внутрішній спокій. У вас є дар слухати інших людей. Але вам дуже важливо іноді проводити час наодинці з самим собою.

10:00 -12:00

Ці люди не люблять сидіти на місці, і вони активні не тільки фізично, а й духовно. Навколо них завжди багато людей і це не тільки сім'я і близькі друзі. До них люди тягнуться, як магнітом. Вони володіють даром легко знайомитися і сходитися з іншими людьми.

12:00 – 14:00

З раннього віку ви дуже амбітні й працювати починаєте дуже рано. У школі оцінки завжди хороші, в роботі – постійна готовність до професійного зростання і навчання. Також ви здатні долати найсерйозніші та круті перешкоди.

14:00 – 16:00

Ці люди дуже люблять пригоди й постійно прагнуть дізнаватися щось нове. Стабільність для них не є чимось поганим, але при будь-якому зручному випадку вони готові відхилитися від наміченого курсу. Вони часто замислюються про подорожі в далекі країни. І ведуть досить впорядковане життя.

16:00 – 18:00

Ви дуже проникливі та довго думаєте, перш ніж прийняти рішення. Діяти ви не почнете, поки не будете повністю у всьому впевнені. Ви дуже радісна людина, але не приймаєте як належне все в цьому житті. Люди вас цінують, особливо в близьких відносинах.

18:00 – 20:00

Ці люди стають ідеальними друзями та в будь-якій компанії їх люблять. Також вони здатні допомогти у вирішенні найскладніших завдань і проблем. Вони люблять людей і жаліють їх. Їм часто не вистачає любові до самих себе, вони постійно витрачають свою енергію на інших.

20:00 – 22:00

Ви хочете, щоб всі ваші зусилля були помічені та оцінні по достоїнству. Для вас головною мотивацією є щастя інших людей і їх вдячність. Однак бути в центрі вам не дуже комфортно, і ви віддаєте перевагу перебувати осторонь і при цьому бути опорою для інших.

22:00 -24:00

Ці люди завжди знають, чого саме хочуть від життя. Вони використовують всю свою енергію для досягнення цілей і успіх їх мотивує ще сильніше. Їм подобається, коли їх цінують і поважають. При цьому вони не позбавлені творчої жилки та часто її використовують для досягнення цілей.