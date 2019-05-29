ru
ua

Сказала, що не можу: зірка "Гри престолів" відмовилася від ролі в гучному фільмі


Емілія Кларк пояснила, чому відмовилася від прекрасної пропозиції

Зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейенеріс, зізналася, що відмовилася від ролі в гучному фільмі "50 відтінків сірого". Що стало причиною відмови, повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Емілія Кларк повідомила, що основною причиною відмови зіграти у фільмі "50 відтінків сірого" став сценарій, де героїні довелося б брати участь у відвертих сценах. Вона пояснила, що не готова знову зніматися оголеною, тим більше, що у фільмі їй би довелося постійно оголятися на камеру.

"Сем Тейлор-Джонсон – просто чарівниця. Я люблю її, і я вважаю її бачення цієї історії прекрасним. Але останній раз, коли я з'явилася оголеною перед камерою, це в "Грі престолів". І це було дуже давно. Після цього єдине питання, яке мені задавали, стосувалися цієї сцени. І це страшенно дратувало. Адже я зробила це заради свого персонажа, а не для того, щоб показати якомусь хлопцеві свої груди", - назвала Кларк ще одну причину своєї відмови.

Емілія Кларк в ролі Дейнерис (instagram.com/emilia_clarke)

Вона додала, що змушена була відмовити, так як після таких зйомок їй буде важко дивитися в очі своїм близьким, друзям і шанувальникам.

"Адже тут мова йде про чуттєвість і секс, а також про те, щоб я була голою на екрані весь час. У "Грі престолів" це була маленька сцена з оголенням. Я не можу взяти участь у зйомках цього проекту, адже не зможу більше дивитись кому-небудь в очі", - пояснила зірка "Гри престолів".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Кит Харрінгтон, виконавець ролі Джона Сноу в "Грі престолів", потрапив у клініку через стрес.

А також розповідали про те, що два провідних актора серіалу "Гра престолів" всі роки зйомок запекло ворогували.

Зеленський наполягає на вибори за відкритими списками Євросоюз не змінить позицію щодо Brexit після відставки Мей
Читати всі новини