5 старых мобилок, которые можно продать за большие деньги

Когда речь заходит о старых мобильных телефонах, на ум чаще всего приходят устройства, давно вышедшие из моды. Однако не спешите выбрасывать или закидывать их в ящик - некоторые модели могут оказаться настоящими сокровищами для коллекционеров.

Про 5 старых телефонов, которые можно продать за внушительные суммы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на итальянский финансовый сайт новостей Money.it .

Motorola DynaTAC 8000x

Те, у кого есть Motorola DynaTAC 8000x, сорвали джекпот. Разработанный Мартином Купером в 1973 году, это был первый мобильный телефон, проданный в коммерческих целях. Он был выпущен в 1983 году и стоил около 4000 долларов.

Он весил один килограмм и, имея длину 33 сантиметра, определенно не был предназначен для того, чтобы помещаться в кармане. Сегодня устройство можно продать за 8000 долларов, если оно в хорошем состоянии. В свое время было продано 300 тысяч экземпляров.

Motorola DynaTAC 8000x (фото: eBay)

Nokia 8110

Nokia 8110 появился на рынке в 1996 году. В 1999 году он стал главным героем мощной волны популярности благодаря культовому фильму "Матрица". Крышка перед клавиатурой может быть поднята, что является одной из особенностью этого телефона. В то время покупателям приходилось выложить чуть меньше 1000 долларов, чтобы купить его.

Модели в оригинальной упаковке могут стоить в три раза больше первоначальной цены продажи (3000 долларов). Однако если мобильный телефон активно использовался, потеря стоимости значительна: вы можете положить себе в карман максимум 100 евро.

Nokia 8110 (фото: eBay)

iPhone 2G

Когда Apple выпустила первый iPhone в 2007 году, это было начало новой эры. С этого момента речь шла не о звонках или отправке сообщений. Это был прорыв, как будто у вас в кармане был маленький компьютер, пользоваться которым было крайне просто.

Технически говоря, iPhone 2G сегодня в основном бесполезен. Однако коллекционеры готовы платить большие деньги за iPhone первого поколения.

Стоимость во многом зависит от состояния устройства. За подержанный iPhone 2G можно выручить около 150 долларов. Модели, которые никогда не использовались или в оригинальной упаковке, могут стоить более 2000 долларов.

iPhone 2G (фото: eBay)

Nokia 8800

Телефоны Nokia, финского производителя, были в карманах многих из нас в 90-х и в начале тысячелетия. Затем появился Apple, открыв новую эру.

Старые сотовые телефоны Nokia сегодня могут быть очень ценными, как в случае с Nokia 8800. Выпущенный на рынок в 2005 году, он считался роскошным сотовым телефоном благодаря устойчивому к царапинам экрану и элегантному механизму крышки.

В Интернете эти модели продаются по цене от 120 до 200 долларов, но если Nokia 8800 в отличном состоянии, его стоимость может достигать 1300 долларов.

Nokia 8800 (фото: eBay)

Motorola 3200

У этой старой Motorola 3200 и сегодня много поклонников. Она является преемницей Motorola DynaTAC 8000x и появилась на рынке примерно десять лет спустя.

3200 весит в два раза меньше своего предшественника, но считается такой же громоздкой. По сути, телефон стоит около 100 долларов, но в оригинальной упаковке его можно продать за 300-800 долларов.

Motorola 3200 (фото: eBay)