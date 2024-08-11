Сокровище украинских садов. Какой фрукт уменьшает старение и повышает иммунитет

Чем полезна алыча (мирабель)

Мирабель и ее культурные сорта, Слива Мирабель из Нанси или Мирабель Флотова (лат. Prunus domestica subsp. syriaca или Prunus domestica var. cereato) – это сорт домашней сливы.

Обычно это небольшое дерево или кустарник с шаровидными косточками диаметром 2-3 см желтого или красного цвета. Слива плодоносит в первой половине августа она очень распространена в Украине и часто дико растет на улицах или в полях.

Спелые плоды вкусны и сладки, а мякоть мирабель легко отделяется от косточки. Слива Ałycza (Prunus cerasifera), также известная как алыча, также часто называют сливой мирабель и имеет схожие по размеру и цвету плоды, но косточка плода плотно прилегает и ее трудно отделить от мякоти.

Плоды мирабель сладкие и ароматные, а в 100 г содержится примерно 46 ккал. Сливы содержат много ценных витаминов, являющихся источником клетчатки, а также содержат большое количество витамина С и А в форме каротиноидов, а также витамины группы В (включая фолиевую кислоту), витамин Е и К.

Фрукты также содержат минералы, такие как медь, железо, магний, марганец, фосфор, калий, селен и цинк, а также антиоксидантные полифенолы.

Полезные свойства фруктов

Плод содержит бета-каротин, заэксантин и флавоноиды, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также полезные для зрения. Они поддерживают функционирование желтого пятна в глазу, тем самым замедляя процесс старения и способствуя правильной остроте зрения.

Фрукты содержат большое количество витамина С, являющегося природным антиоксидантом, а это означает, что он борется с воспалением и уменьшает вред, вызванный свободными радикалами. Витамин С также стимулирует выработку лейкоцитов, предохраняющих иммунную систему и защищающих от инфекций.

Сливы мирабель очень полезны (фото: wikipedia.org)

Мирабель содержит много калия и магния, благотворно влияющих на кровеносную систему и работу мышц, поэтому они также заботятся о сердце. Темные сорта мирабель также содержат ресвератрол (также содержится в черном винограде и красном вине). Этот антиоксидант борется с воспалениями, регулирует кровоток, предотвращает накопление атеросклеротических бляшек в венах и артериях, таким образом снижая уровень холестерина в крови и защищая от развития атеросклероза.

В сливах содержится большое количество водорастворимой клетчатки, то есть пектина. Благодаря им они поддерживают процессы пищеварения и регулируют ритм стула, предотвращая запоры. Кроме того, они содержат сорбитол, обладающий легким слабительным действием.

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, включая витамин С и бета-каротин, мирабель помогает выводить свободные радикалы из организма и таким образом уменьшать окислительный стресс. Свободные радикалы вызывают повреждение клеток и воспаление, а также ускоряют процесс старения. Употребляя фрукты, вы заботитесь не только о своем здоровье, но и о своей красоте, ведь они отсрочивают старение, повышают эластичность кожи, разглаживают ее и уменьшают видимость морщин.

Что еще можно сделать из этих фруктов?

Спелые и сладкие плоды мирабель можно есть сырыми и добавлять в холодные или тёплые десерты, торты, кексы или тарталетки. Интересно, что незрелые, еще слегка зеленые плоды используют для приготовления соусов и заправок, чтобы придать блюдам слегка кисловатый и терпкий вкус.