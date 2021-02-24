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Скандальний стоматолог з Рівного спокійно продовжує працювати: з'явилися фото

Автор: Володимир Костирін

В Рівному стоматолог Інна Кравчук, яку звинуватили у нанесенні побоїв своїм маленьким пацієнтам, продовжує працювати в клініці. Фігурантку п'яти кримінальних справ на робочому місці помітили очевидці.

Про це передає "Радіо Трек".

У мережі також опублікували відповідні фото, зняті жителями Рівного днями. На кадрах видно, як лікарка Кравчук в робочому одязі спілкується з колегами, а клініка "Only kids" продовжує свою роботу.

Скандального стоматолога помітили на роботі в клініці в Рівному (фото: radiotrek.rv.ua)

В поліції прокоментували ситуацію і пояснили, чи може скандальний приватний лікар-стоматолог продовжувати практику.

За словами прес-секретарки Національної поліції Марії Юстицької, лікарка Інна Кравчук не є посадовою особою, тому на період слідства вона може продовжувати свою діяльність.

"Поліція не позбавляє ліцензії, відібрати ліцензію може тільки орган, який її надав", - зауважили в поліції.

Таким чином, ніщо не заважає стоматологу поновити практику і знову надавати послуги, позаяк ліцензію у неї може забрати тільки суд.

Додамо також, що після широкого резонансу через звинувачення лікаря у насильстві над дітьми, клініку в Рівне на деякий час закривали.

Самій же Кравчук суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Лікарка зобов'язана з'являтися за кожною вимогою до суду. Також жінці заборонили без дозволу слідчого, прокурора або суду покидати місто.

Додамо, що 29-річна Кравчук своєї провини не визнає.

У Рівному стоматолога звинуватили в застосуванні насильства до дітей в клініці (фото: radiotrek.rv.ua)

Нагадаємо, що раніше в Рівному через скандальну історію зі стоматологом, яка била дітей, чиновники вирішили провести роботу з працівниками комунальних закладах, навчати лікарів роботі з дітьми, щоб уникнути в майбутньому повторення таких ситуацій.

Раніше повідомлялося, що в Луцьку вихователька била дітей і заклеювала рот скотчем.

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Новини України Рівнескандалстоматолог
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