Скандальний стоматолог з Рівного, яка била дітей, працювала без ліцензії

Політик і колишній волонтер відправила депутатський запит до міністерства охорони здоров'я щодо рівненського медика, яка є фігуранткою п'яти кримінальних справ, і отримала відповідь за підписом міністра. Як з'ясувалося, у Кравчук немає ліцензії на роботу дитячим стоматологом.

"Як у 21-му столітті стало можливим, що людина без спеціального обов'язкового дозволу - і раптом займає посаду дитячого лікаря? Чому це відкрилось лише тоді, коли ця людина побила беззахисних дітей? Скільки ще таких непевних осіб на медичних посадах, про яких ми не знаємо і які не піддаються контролю відповідних служб? Чи контролюють, ці відповідні служби хоча б щось? Чому це взагалі стало можливим, ще й у такий час?", - обурюється Зінкевич

Нардеп назвала ситуацію "кричущим випадком медичного свавілля, який має непоправні наслідки".

Вона переконана, що насильства над дітьми можна було б уникнути, якби "не було місця для прикривання та замовчування порушень та можливо навіть злочинів".

"Цей жахливий інцидент повинен стати каталізатором до зміни всієї системи. Інакше наслідки можуть бути набагато тяжчими", - уклала Зінкевич.

Скандальний стоматолог з Рівного працювала без ліцензії (фото: facebook.com/yana.hospitallers)