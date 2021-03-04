Скандальний стоматолог з Рівного, яка била дітей, працювала без ліцензії

Скандальний стоматолог в Рівного Інна Кравчук, яку підозрюють у нанесенні побоїв своїм маленьким пацієнтам, практикувала в клініці без необхідної для роботи ліцензії.
Про це 4 березня розповіла народний депутат Яна Зінкевич у своєму Facebook.
Політик і колишній волонтер відправила депутатський запит до міністерства охорони здоров'я щодо рівненського медика, яка є фігуранткою п'яти кримінальних справ, і отримала відповідь за підписом міністра. Як з'ясувалося, у Кравчук немає ліцензії на роботу дитячим стоматологом.
"Як у 21-му столітті стало можливим, що людина без спеціального обов'язкового дозволу - і раптом займає посаду дитячого лікаря? Чому це відкрилось лише тоді, коли ця людина побила беззахисних дітей? Скільки ще таких непевних осіб на медичних посадах, про яких ми не знаємо і які не піддаються контролю відповідних служб? Чи контролюють, ці відповідні служби хоча б щось? Чому це взагалі стало можливим, ще й у такий час?", - обурюється Зінкевич
Нардеп назвала ситуацію "кричущим випадком медичного свавілля, який має непоправні наслідки".
Вона переконана, що насильства над дітьми можна було б уникнути, якби "не було місця для прикривання та замовчування порушень та можливо навіть злочинів".
"Цей жахливий інцидент повинен стати каталізатором до зміни всієї системи. Інакше наслідки можуть бути набагато тяжчими", - уклала Зінкевич.
Скандальний стоматолог з Рівного працювала без ліцензії (фото: facebook.com/yana.hospitallers)
Раніше повідомлялося, що скандальний стоматолог з Рівного спокійно продовжує працювати, і в мережі нещодавно показали відповідні фотодокази.
Нагадаємо, що в Рівному через скандальну історію зі стоматологом, яка била дітей, чиновники вирішили провести роботу з працівниками комунальних закладах, щоб уникнути в майбутньому повторення таких ситуацій.