На скандальній базі відпочинку в Кирилівці виявили ще одне небезпечне захворювання

У курортній Кирилівці на базі відпочинку "Дніпровські зорі", де на початку липня сталося масове отруєння відпочиваючих, при бактеріологічному обстеженні виявлено стафілокок і сальмонелу.

Діяльність бази була припинена до виконання всіх вимог по відновленню належного санітарного стану. Про це 16 липня повідомив начальник Держпродспоживслужби в Запорізькій області Віктор Шершнєв, передає "Суспільне".

Наявність бактеріального забруднення обладнання та інвентарю було виявлено в результаті санітарно-епідеміологічної перевірки.

На керівника бази відпочинку склали протокол про адміністративні порушення за недотримання санітарних норм. Санкція передбачає штраф від 2 до 25 тисяч гривень.

9 червня базу відпочинку "Дніпровські зорі" виставили на продаж.

Повідомляється, що її керівництво звернулося в територіальні органи Держпродспоживслужби щодо відновлення роботи бази.

Нагадаємо, що золотистий стафілокок є найбільш патогенним для людини, здатним викликати розвиток гнійно-запальних процесів практично у всіх органах.

На відміну від звичайної стафілококової інфекції, бактерії МРЗС (метицилін-резистентний золотистий стафілокок) стійкі до впливу звичайних антибіотиків та складніше піддаються лікуванню. Вони більш токсичні, ніж звичайні бактерії стафілокока і здатні викликати небезпечне для життя захворювання.

МРЗС передається при безпосередньому фізичному контакті з бактеріями, і зазвичай не передаються через повітря, але можуть передаватися при безпосередньому контакті з рідиною, що виділяється при кашлі або чханні.

Раніше повідомлялося, що ця база відпочинку в Кирилівці працювала без дозвільних документів. Після інциденту з харчовим отруєнням було прийнято рішення провести на всіх базах відпочинку Азовського узбережжя позапланові перевірки.

Як стало відомо, джерелом отруєння в Кирилівці 1 липня стала окрошка, яку люди їли на вечерю.