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НП на курорті в Кирилівці: всі бази відпочинку на узбережжі терміново проінспектують

STYLERЖиття    02.07.2020 - 18:16
НП на курорті в Кирилівці: всі бази відпочинку на узбережжі терміново проінспектують
На курорті в Кирилівці масово отруїлися відпочиваючі (фото: azov-service.in.ua)

У Кирилівці на базі відпочинку сталося масове отруєння відпочиваючих

У курортній Кирилівці на базі відпочинку стався інцидент - відпочиваючих масово вивозили до лікарні карети "швидкої допомоги" в інфекційне відділення з симптомами харчового отруєння. Як з'ясувалося, база відпочинку "Дніпровські зорі" працювала незаконно.

У постраждалих візьмуть аналізи на коронавірус. Як розповіли в прес-службі Запорізької ОДА, випадок на базі обговорили учасники засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій регіону.

За словами заступника директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Олександра Мащака, відпочиваючі на цій базі стали масово скаржитися на погіршення стану здоров'я увечері 1 липня після прийому їжі.

"За попередніми даними, відпочиваючі отруїлися окрошкою. Окрошка - це страва без термічної обробки продуктів, яку за санітарними нормами не можна давати дітям. На сьогодні триває позапланова перевірка цього закладу оздоровлення, порушена кримінальна справа", - заявив він.

Всього до Якимівської центральної районної лікарні потрапило 13 відпочиваючих, з них 8 дітей і 5 дорослих. Зараз вони знаходяться на стаціонарному лікуванні та мають середню ступінь тяжкості кишкового отруєння.

Як зазначив перший заступник голови ОДА Іван Федоров, ця база відпочинку розпочала роботу без необхідних дозвільних документів.

Після цього інциденту було прийнято рішення провести на всіх базах відпочинку Азовського узбережжя найближчим часом позапланові перевірки.

Раніше повідомлялося, що в Кирилівці з баз відпочинку десятки "швидких" вивозять людей з температурою під 39 градусів.

Нагадаємо також, що в травні у Запоріжжі стався спалах сальмонельозу, було госпіталізовано 12 людей.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України отруєнняКирилловка
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