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Скандальний капелюх з головної ялинки країни повернувся на Софійську площу, але вже в іншій ролі

Київ, Неділя 27 грудня 2020 21:34
Скандальний капелюх з головної ялинки країни повернувся на Софійську площу, але вже в іншій ролі
Капелюх з ялинки в Києві повернувся на Софійську площу (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Скандальний "Капелюх чарівника", який спочатку мав прикрашати головну ялинку країни, повернувся на Софійську площу Києва. Але тепер він знаходиться не на верхівці дерева, а являє собою самостійний арт-об'єкт.

Про це повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що капелюх перетворився в магічне місце разом з кріслом, на якому можна загадати своє найпотаємніше бажання на 2021 рік. Попова також до свого посту прикріпила фото, на яких видно багато охочих зробити фотографію біля нового арт-об'єкту.

Скандальний капелюх з головної ялинки країни повернувся на Софійську площу, але вже в іншій ролі

Скандальна "Капелюх чарівника" став самостійним арт-об'єктом (фото: facebook.com/diana.popova.104)

Користувачі мережі зазначили, що капелюх з кріслом дуже нагадує епізод з фільму про Гаррі Поттера. Схожий капелюх визначав на який з факультетів Хогвартса діти підуть вчитися.

Скандальний капелюх з головної ялинки країни повернувся на Софійську площу, але вже в іншій ролі

Скандальна "Капелюх чарівника" стала самостійним арт-об'єктом (фото: facebook.com/diana.popova.104)

  • Клас! Завтра піду дивитися на капелюх! Ялинка чарівна, дякую за свято!
  • Новорічна Історія з обраного є справжнім дивом! А золотий капелюх - символ добра, щастя, здійснення мрій!!!
  • Капелюх супер!
  • Ви знайшли дуже креативний спосіб використання капелюха! Зізнаюся, прочитавши цей пост, я довго сміялася. Впевнена, що в черзі до капелюха стоять і ті люди, які кричали, що це відьмацький капелюх!
  • Супер! Я рада, що капелюх таки повернули. Креатив не вбили;
  • Ідея з капелюхом чарівна - це дійсно так. Дуже шкода, що не вдалося відстояти. Увечері особливо красиво.

Нагадаємо, на ялинці у Києві встановили зірку, замість капелюха. Названа її вартість.

Раніше Епіфаній зробив заяву про "чарівний" капелюх на ялинці в Києві.

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