Скандальний капелюх з головної ялинки країни повернувся на Софійську площу, але вже в іншій ролі

Скандальний "Капелюх чарівника", який спочатку мав прикрашати головну ялинку країни, повернувся на Софійську площу Києва. Але тепер він знаходиться не на верхівці дерева, а являє собою самостійний арт-об'єкт.
Про це повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова на своїй сторінці в Facebook.
Вона зазначила, що капелюх перетворився в магічне місце разом з кріслом, на якому можна загадати своє найпотаємніше бажання на 2021 рік. Попова також до свого посту прикріпила фото, на яких видно багато охочих зробити фотографію біля нового арт-об'єкту.
Скандальна "Капелюх чарівника" став самостійним арт-об'єктом (фото: facebook.com/diana.popova.104)
Користувачі мережі зазначили, що капелюх з кріслом дуже нагадує епізод з фільму про Гаррі Поттера. Схожий капелюх визначав на який з факультетів Хогвартса діти підуть вчитися.
Скандальна "Капелюх чарівника" стала самостійним арт-об'єктом (фото: facebook.com/diana.popova.104)
Нагадаємо, на ялинці у Києві встановили зірку, замість капелюха. Названа її вартість.
Раніше Епіфаній зробив заяву про "чарівний" капелюх на ялинці в Києві.
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