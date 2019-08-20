Скандал з дружиною Нетаньяху: названа справжня причина її поведінки

Візит прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху і його дружини Сари в Україну розпочався з грандіозного скандалу. Сара Нетаньяху несподівано для всіх присутніх кинула на землю хліб і сіль, якими її зустріли в аеропорту "Бориспіль". Одну з версій, що ж стало справжньою причиною такої поведінки дружини прем'єр-міністра Ізраїлю, назвав відомий харківський журналіст Ігор Костромін. Про це написав на своїй сторінці в Facebook.

Він пояснив, що нічого дивного у поведінці Сари Нетаньяху не було. Як пояснив йому рабин, у жителів Ізраїлю є свої звичаї і правила.

"З приводу сьогоднішнього інциденту з дружиною Бібі Натаньяху, Сарою, яка кинула шматочок короваю на землю в Києві. Запитав у знайомого рабина, так він посміхнувся і пояснив, чому прем'єр не відкусив коровай, а дружина взагалі кинула — це не кошерний хліб, їм такого є і навіть брати в руки не можна", - пояснив Костромін.

Він додав, що перш ніж організовувати зустріч іноземної делегації в "Борисполі", потрібно було вивчити звичаї і порядки, щоб не зганьбитися.

"Якщо ви, барани, вже везете і приймаєте прем'єра іудейської країни, так хоч про це подумайте — зробіть коровай кошер і шанобливо скажіть їм про це заздалегідь! Замість цього розвезли по всьому інтернету соплі, як вона "зганьбилася" — сотні постів з відео і всяких мемів вже накидали... Так це ви, хлопці, насправді зганьбилися", - зазначив журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/Игорь Костромін)

У коментарях користувачі відзначили, що в даному випадку винна служба, яка відповідала за прийом гостей і незрозуміло, чому сам прем'єр-міністр Ізраїлю все-таки відкусив шматочок хліба, а дружина не стала цього робити.

Скріншот коментарів (facebook.com/Ігор Костромін)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Беньямін Нетаньяху записав відео і пояснив поведінку своєї дружини.

А також розповідали про те, що дружина президента Зеленського вразила своїм жіночним образом на зустрічі з Сарою Нетаньяху.