Скандал з учителем у Києві через урок танців: у справі несподіваний поворот

У Києві розгорівся скандал в ліцеї №157 в Оболонському районі. Вчитель Сергій Берендєєв змушений був відмовитися від класного керівництва через конфлікт з батьком одного з учнів. Батьки сплатили репетицію вальсу для випускного вечора, але для цього дітям довелося піти з англійської, і вони не попередили про це педагога.

Між батьком 11-класника і вчителем розгорівся неабиякий конфлікт, а нещодавно стало відомо про новий поворот у цій справі, пише " 24 канал ".

Школярі відпросилися з уроку тільки у вчительки англійської мови, але не поставили до відома класного керівника Сергія Берендєєва. Він дізнався про відсутність дітей, знайшов їх в актовому залі на репетиції та зажадав повернутися на урок, оскільки підготовка до ЗНО важливіше, ніж вальс.

Батько одного зі школярів Олег Дорошенко дізнавшись про це, почав конфліктувати та вимагати від педагога відшкодування коштів за зірвану репетицію. Претензії до вчителя Дорошенко висловлював у нецензурній формі.

Адміністрація ліцею стала на бік Берендєєва і повідомила, що він вчинив правильно. Однак після інциденту до керівництва навчального закладу навідався Дорошенко, який є опікуном батьківського фонду. Він вимагав вибачень від Берендєєва і компенсацію. Директор школи Тетяна Єрмак заявила, що у Дорошенка є індульгенція, через те, що він допомагає з громадським бюджетом. У відповідь на це Берендєєв відмовився від класного керівництва.

"На наступний день мені повідомили, що батько визнає свою провину і прийде вибачатися, але ніхто не прийшов", - повідомив учитель.

Після цього директор ліцею заявила, що школа не має стосунку до цієї ситуації й це особистий конфлікт між Берендєєвим і батьком. Педагог відповів, що буде звертатися за захистом своїх прав в інші інстанції.

"Мені сказали, що батько вибачиться, головне нікуди не звертайся. Але через годину мене викликали повторно і запропонували посаду завуча по виховній роботі в обмін на моє вибачення перед батьком", - розповів Берендеїв.

Після його відмови йому натякнули про неприємності. А на наступний день у 11 класу з'явився новий класний керівник, який був схвалений Дорошенко. Нібито той особисто проводив кастинги з викладачами.

"Мене звинуватили, що я ображаю батька, зірвавши свої батьківські збори, ну і треба готуватися до звільнення", - додав Берендеїв.

Варто зазначити, що Сергій Берендєєев – педагог з 15-річним стажем. В освітньому співтоваристві його вважають одним з кращих вчителів історії України, світу та правознавства. Його учні отримують призи на конкурсах, перемагають в олімпіадах та на ЗНО – найвищі бали з історії. Після скандалу учні організували флешмоб на підтримку улюбленого вчителя.