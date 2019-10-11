Скандал з підручником по літературі: одна з мам знайшла "зраду"

У підручнику з літератури для шостого класу Україну порівняли з заплаканою дівчиною
Батьки школярів поскаржилися в мережі, що їх дітям дають читати підручник з літератури, в якому є легенда про Україну. Там нашу країну порівнюють з босою і заплаканою дівчинкою. На "зраду" звернула увагу одна з мам дитини шостого класу, яка процитувала легенду і опублікувала скріншот з шкільної книги. Про це жінка написала на своїй Facebook-сторінці.
"Ганьба". У мене немає слів!!! Вірніше багато букв. Тримайте мене семеро!!!! Мій мозок категорично відкидає побачене, а серце впевнено починає битися від обурення!!!!! Дано. Українська література 6 клас. Завдання - прочитати легенду про Україну і знайти зв'язок аналогію з "Молитвою", - написала мама.
В легенді розповідається про те, що нібито всім країнам роздали таланти: французам – елегантність, полякам – талант торгівлі, італійцям – музикальність.
Маму обурило те, що росіянам дали владу, а Україна в особі босої дівчинки залишилася в кутку без талантів.
Скріншот (facebook.com/annetmakarena)
В коментарях батьки дітей підтримали маму і висловили своє обурення цією легендою.