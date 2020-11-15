Скандал зі штурмом ресторану в Києві отримав продовження: оголосили себе заручниками

Скандал зі штурмом поліцейськими ресторану "Гавана" у Києві, який нібито порушував так званий карантин вихідного дня 14 листопада, обростає новими деталями.

Так, столичний бізнесмен і ресторатор Дмитро Федотенков розповів, що всі події були спровоковані членами організації "Стоп корупція". Крім того, при штурмі ресторану правоохоронці досить жорстоко поводилися з працівниками закладу, перевищуючи службові повноваження. Про це Федотенков докладно розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора вночі доблесна національна поліція рятувала планету. В результаті антитерористичної операції був переможений коронавірус, коронопорядок, побиті всі антирекорди та мужньо нейтралізовані мої мангальщик, піцейола і директор ресторану. Захоплювали ресторан Гавана", - пише він

Також ресторатор розповів, що першими в ресторан приїхали представники "Стоп корупції".

"Всередині знаходилася компанія з 14 осіб моїх знайомих, разом з директором ресторану і співробітниками, які обслуговували клієнтів на винос. Щоб оцінити масштаб проблеми, "Гавана" - це ресторан на 300 посадкових місць. Він був закритий для наших цілей. Ми нікого не запрошували, не чекали та нікому не заважали. В якийсь момент з'явилася група провокаторів з "Стоп корупція". Сьогодні вони називають себе "журналістами", але до цієї доблесної професії не мають ніякого відношення. Це ряджені комерційні провокатори, які працюють під замовлення. Вважаю, ми не перші й не останні, тому ділюся досвідом", - розповідає Дмитро.

Обманним шляхом активісти потрапили на кухню ресторану і стали дзвонити в поліцію.

"Активісти попросили зняти шоу кухню та обманним шляхом зайшли всередину. Сіли, викликали поліцію. Ми запропонували їм вийти. Вони оголосили себе заручниками та заявили, що підуть у супроводі поліцейських - ніяк інакше. Розраховував, що вони самі прив'яжуть себе до стільців, але обійшлося", - повідомляє про "захоплення заручників" ресторатор.

В результаті штурму ресторану були й постраждалі.

"Незабаром приїхали два автобуси з поліцією, в масках і з автоматами. Виламали двері, увірвалися в ресторан, поцілувалися та обнялися з провокаторами та поклали на підлогу чотирьох наших людей, в тому числі директора ресторану, який не чинив ніякого опору. Заламали руки, нанесли тілесні ушкодження", - додав киянин.

Також наголошується, що зараз проводяться слідчі роботи.

"Ми цього так просто не залишимо. І всі винні, в тому числі провокатори, понесуть відповідальність за вчорашній інцидент", - підсумував ресторатор.

Нагадаємо, що з 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Відповідно до нових обмежень, суботами та неділями заклади громадського харчування повинні працювати виключно на винос.