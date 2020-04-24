Скандал із катуванням дітей на зйомках "Дау": стало відомо про долю малюків

Скандал із фільмом "Дау" через катування над дітьми під час зйомок обріс новими подробицями. Російський режисер Ілля Хржановський використовував у своїй картині українських дітей-сиріт з харківського Будинку дитини №3. Малюки тепер живуть у прийомних сім'ях.

Керівництво установи вже спілкувалося з прокуратурою, яка відкрила кримінальні виробництва за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) Кримінального кодексу України.

За словами директорки Будинку дитини в Харкові Тамари Скульської, в фільмі знімали чотирьох дітей у віці від 3 місяців до півроку. Про це передає "КП в Україні".

На кадрах, які їй показали в прокуратурі, вона не впізнала ані своїх вихованців, ані персонал.

"Мабуть, це монтаж, ці дитячі крики. Люди працюють з дітьми стільки років, я не думаю, що медсестри допустили б, щоб хтось заподіював біль дитині, щоб вона кричалп - це виключено", - заявила Скульська.

Також вона, посилаючись на слова медсестер, запевнила, що фільмування було 5 хвилин, дітей нікуди не віддавали на окремі зйомки, все "було швидко, жодних дублів не робили".

Також Скульська зізналася, що не пам'ятає, чи говорили їй про сцени, в яких збираються знімати дітей.

"Нам сказали, що це фільм про Ландау, про репресії, це було в Харкові, він харківський вчений, фільм про харків'янина. У мене це не викликало занепокоєння... І думки не було, що там щось незвичайне буде відбуватися з дитиною", - каже вона

Директорка Будинку дитини переконана, що малюкам шкоди не заподіювали.

"Ми виводимо наших дітей з травм, які вони отримують ще внутрішньоутробно. Абсолютно переконана, що травми діти не отримували, інакше б це було видно. Відразу, як вони повернулися зі зйомок, дітей оглядали. Зараз всі ці діти усиновлені, жодних претензій в усиновлювачів на предмет, що вони травмовані, у тому числі психологічно, немає", - запевнила Скульська.

Раніше Styler писав про те, чому ім'я Іллі Хржановського - російського режисера, який приїхав в Україну і став художнім керівником меморіального центру Бабин Яр - пов'язано зі скандалом та який його авторський шлях.