Скандал через російських військових у підручнику: у МОН зробили гучну заяву

Скандал в українському підручнику з-за статті про ЗСУ з фото солдатів в російській екіпіровці викликав резонанс у суспільстві та наробив галасу в мережі. У Міністерстві освіти і науки України прокоментували ситуацію і заявили, що інцидент вимагає детального аналізу,

За роз'ясненням із зазначеного питання міністерство звернулося до колективу авторів підручника, розповіли в прес-службі МОН.

"Підручник "Захист Вітчизни. 10 клас" авторський колектив створював у 2017 році під час становлення й розвитку ЗСУ. Надрукований цей підручник у 2018 році. До 10 грудня 2020 року жодних зауважень до світлини, розміщеної на сторінці 114 (ілюстрація 24.9), не надходило. Зазначена світлина використана, щоб проілюструвати зразки сучасного армійського екіпірування (літня маскувальна форма, шолом балістичний, окуляри-маска захисна, бронежилет тощо). Екіпірування тільки починало масово надходити до ЗСУ, зокрема, і за допомогою волонтерів. Розглядувана світлина не містить жодних розпізнавальних знаків жодної армії світу. Тому автори вважали за доцільне використати цю світлину, щоб продемонструвати напрями розвитку екіпірування бійців ЗСУ", - передали в міністерстві позицію авторів.

У МОН заявили, що цей шкільний підручник пройшов конкурсний відбір і був надрукований накладом 157 944 примірників у 2018 році, коли керувала міністерством Гриневич.

"Ляп" в українському підручнику (фото: Telegram-канал "Фашик Донецький")

У МОН також розповіли, що за попередні 6 років якість підготовки шкільної навчальної літератури, яка друкується за державні кошти, була "значно знижена": у підручниках були "допущені помилки, неточності, міститься недоречна інформація тощо".

"З метою подолання цієї кризи якості шкільних посібників та підручників, яка спровокована непрофесіоналізмом або халатністю окремих ексчиновників, МОН перед ІМЗО поставило першочергові завдання щодо кардинальної зміни механізму відбору підручників, які друкуватимуться за державні кошти", - йдеться в заяві міністерства.

Раніше повідомлялося, що недавно у МОН пояснили "ляпи" в українських підручниках про соду, яка лікує рак і заявили, що не бачать нічого поганого в пораді боротися з онкологією за допомогою цього засобу.