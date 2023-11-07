Скандал с "Пошлой Молли". Медиаэксперт объяснил, чем опасны "кумиры молодежи" для Украины

Скандал вокруг солиста группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного, который оскорбил поляков за их язык, а затем попытался оправдаться, получил широкую огласку. В результате организаторы отменили гастроли музыкантов в Польше, а певец в очередной раз извинился за свои слова.
В комментарии РБК-Украина (проект Styler) медиаэксперт Денис Путинцев объяснил, чем опасны подобные "кумиры молодежи" для Украины.
По мнению Путинцева, Бледный является образцом асоциального поведения, которое культивируют подобные "Пошлой Молли" группы.
Кирилл Бледный (фото: российские СМИ)
"Этот человек является образцом поколения хипстеров, а также асоциального поведения. Я ни в коем случае это не осуждаю, потому что это молодость, это прикольно. Я сам слушал панк-рок, тяжелый рок, я понимаю, что такое протест. Но тот протест, который заложен, и те смыслы, которые заложены в голове этого парня, они деструктивны по отношению к украинской идентификации и творчеству", - сказал Денис.
Также мужчина уверен: если бы "смыслы" артиста, которые он несет в массы, были деструктивны по отношению и к российской идентификации, к нему не было бы никаких претензий.
Медиаэксперт также прокомментировал оправдательное видео скандального певца, в котором он заявил, что его призывы к полякам "разговаривать на нормальном языке - на русском, а не на своем у*анском", - это "лишь стеб".
"Эта его "шуточка" - возможно, он прав и не лукавит, когда это говорит. Просто форма этой шутки - это яркий пример идентификации тех исполнителей, которые родились на украинской земле, но социально несозрели к тому, чтобы понимать, что они несут своим творчеством. Даже если это протест - он не сформирован", - отметил советник начальника Херсонской областной военной администрации.
По словам Путинцева, исполнитель, хоть и выехал из страны-агрессорки после 24 февраля 2022 года, "головой до сих пор остается с российской империей".
Ему, говорит мужчина, в конце концов нужно определиться со своей позицией по поводу войны в Украине.
Кирилл Бледный (фото: российские СМИ)
"Я бы больше его уважал и подобных ему людей, если бы они открыто поддержали агрессора и с ними было бы все понятно. Как, например, Ани Лорак, Таисия Повалий, или же Юра Бардаш, который колебался и все же переехал в Московию", - говорит Денис.
По мнению медиаэксперта, нужно пытаться изменить молодое поколение, у которого на фоне этой кровавой войны есть шанс делать контрпропаганду.
"Прорабатывать идеологическую составляющую по отработке молодежи, потому что как раз в РФ с этим было очень хорошо, а у нас, к сожалению, нет. Они готовились к войне с Украиной с 1991 года (это если глобально), а мы всегда заигрывали с "братским" народом", - сказал Путинцев.
Денис Путинцев (фото: instagram.com/denys.putintsev)
Сейчас, говорит мужчина, наибольшую угрозу представляют кумиры, звезды молодежи, которые не определены со своей идентификацией, потому что эта позиция может сыграть в любой момент как плюс для врага.
"Если человек поддерживает российского агрессора - с ним очень легко работать. Если человек неопределенный и он шутит, а потом оправдывается, что это был "рофл". Это как раз и есть очень сложная и мощная информация для того, чтобы с ней работали, в том числе и ребята из ФСБ. У них с этим все хорошо, в отличие от нас...", - добавил медиаэксперт.
Кирилл Бледный (фото: российские СМИ)
Напомним, ранее Денис Путинцев высказался об Олеге Виннике. Мужчина назвал исполнителя "нейтральным молчуном" и убежден, что артист не вернется в Украину.
Недавно мы писали о том, что экс-"ВИА Гра" оскандалилась заявлением об Украине.