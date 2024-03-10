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Скандал перед Оскаром. Автора фильма-номинанта на премию обвинили в плагиате

Автора "Оставленных" обвинили в плагиате (кадр из фильма "Оставленные")
Автор: Иванна Пашкевич

Автор сценариев к мультфильмам "Лука" и "Приключения Паддингтона 2", Саймон Стефенсон, выдвинул обвинения в плагиате против создателей фильма "Оставленные", получившего пять номинаций на премию Оскар.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Variety.

Что известно о скандале

Согласно заявлению Стефенсона, сценаристы фильма "Оставленные" практически полностью скопировали его сценарий, который называется "Фриско" и был написан им еще в 2013 году.

В свое время этот сценарий был отклонен, но позже его признали третьим лучшим нереализованным сценарием Голливуда.

"Фриско" повествует об уставшем детском враче среднего возраста и его 15-летнем пациенте, за которым нужно ухаживать, а "Оставленные" - о пожилом учителе частной школы для мальчиков и его 15-летнем ученике, который не смог уехать домой на каникулы.

"Доказательства того, что сценарий "Оставленных" досрочно позаимствован из "Фриско", действительно ошеломляют. Любой, кто видел хотя бы короткие образцы [обоих текстов], указывает на наглость плагиаторов", - говорит Саймон.

Отметим, что фильм "Оставленные" получил номинацию на Оскар в категории лучшего оригинального сценария.

 

Еще одной заметной деталью является то, что главный персонаж фильма, будучи студентом, сам стал жертвой академического плагиата в университете.

Стефенсон уже обратился в Гильдию сценаристов Америки (WGA) с жалобой. Однако ему посоветовали обратиться в суд, поскольку правила Гильдии практически не предусматривают санкции за плагиат.

Создатели фильма "Оставленные", Дэвид Хемингсон и Александр Пейн, пока что воздерживаются от комментариев по этому вопросу. Однако известно, что Пейн, предположительно, ознакомился с текстом "Фриско" по меньшей мере дважды: в 2013 и 2019 годах, как это подтверждают электронные переписки с участием нескольких голливудских агентств и продюсеров.

Саймон Стефенсон утверждает, что у него есть "неопровержимые доказательства" плагиата. Он соглашается с тем, что "у людей часто могут быть удивительно похожие идеи", но утверждает, что в данном случае это не так.

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