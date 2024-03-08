Оскар 2024 за лучшую женскую роль: кто получит награду (прогноз)
Оскар 2024 года за лучшую женскую роль получит только одна актриса из пяти претенденток.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто в этом году претендует на Оскар за "Лучшую женскую роль" и какие прогнозы делают эксперты.
При подготовке материала были использованы следующие источники: ua.kinorium.com, olbg.com, covers.com, oddspedia.com.
Претендентки на Оскар за "Лучшую женскую роль"
Эмма Стоун за роль в фильме "Бедные создания" (Poor Things).
В центре сюжета картины - неуравновешенная и необычайно сексуальная женщина по имени Белла Бакстер. Из-за жестокого мужа она решает утопиться, но ее возвращают к жизни, пересадив мозг ее же нерожденного ребенка.
"Бедные создания" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)
Лили Глэдстоун за роль в фильме "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon).
Лента рассказывает о драматической истории, разворачивающейся в 1920-х годах вокруг индейского племени Осейдж, проживающего в американском городе Оклахома.
"Убийцы цветочной луны" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)
Сандра Гюллер за роль в фильме "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute).
Лента рассказывает о немецкой писательнице, которую арестовывают после загадочной смерти мужа. Единственным свидетелем по делу проходит их слепой сын, начинающий сомневаться в невиновности матери.
"Анатомия падения" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)
Аннетт Бенинг за роль в фильме "Наяд" (Nyad).
Драматическая лента рассказывает о спортсменке Диане Наяд, которая в возрасте 60 лет покоряет пролив шириной в 177 километров с помощью своей лучшей подруги.
"Наяд" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)
Кэри Маллиган за роль в фильме "Маэстро" (Maestro).
Лента рассказывает об истории любви на всю жизнь между дирижером-композитором Леонардом Бернстайном и Фелицией Монтеалегре-Бернстайн.
"Маэстро" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)
Кому из актрис прогнозируют победу
По версии букмекерской платформы OLBG, больше всего шансов на победу имеет сейчас Эмма Стоун.
Далее в рейтинге букмекеров:
- Лили Глэдстоун
- Кэри Маллиган
- Сандра Гюллер
- Аннетт Бенинг
Шансы и вероятность победы в номинации "Лучшая актриса" (инфографика: olbg.com)
В то же время аналитики портала Covers.com склоняются к мнению, что Оскар 2024 может получить все-таки Лили Глэдстоун.
Далее эксперты вспоминают:
- Эмму Стоун
- Сандру Гюллер
- Кэри Маллиган
- Аннетт Бенинг
Шансы на победу в номинации "Лучшая актриса" (инфографика: covers.com)
Платформа Oddspedia.com также прогнозирует победу Лили Глэдстоун.
Далее в списке актрис:
- Эмма Стоун
- Сандра Гюллер
- Кэри Маллиган
- Аннетт Бенинг
Шансы актрис на получение Оскара 2024 (инфографика: oddspedia.com)
Напомним, ранее мы рассказывали, где и когда украинцам смотреть прямую трансляцию вручения премии "Оскар".
Предлагаем также ознакомиться с полным перечнем номинантов на премию Оскар 2024 года.