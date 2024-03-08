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Оскар 2024 за лучшую женскую роль: кто получит награду (прогноз)

Пятница 08 марта 2024 17:00
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Оскар 2024 за лучшую женскую роль: кто получит награду (прогноз) Оскар 2024 года получит одна из лучших актрис (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Оскар 2024 года за лучшую женскую роль получит только одна актриса из пяти претенденток.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто в этом году претендует на Оскар за "Лучшую женскую роль" и какие прогнозы делают эксперты.

При подготовке материала были использованы следующие источники: ua.kinorium.com, olbg.com, covers.com, oddspedia.com.

Претендентки на Оскар за "Лучшую женскую роль"

Эмма Стоун за роль в фильме "Бедные создания" (Poor Things).

В центре сюжета картины - неуравновешенная и необычайно сексуальная женщина по имени Белла Бакстер. Из-за жестокого мужа она решает утопиться, но ее возвращают к жизни, пересадив мозг ее же нерожденного ребенка.

Оскар 2024 за лучшую женскую роль: кто получит награду (прогноз)

"Бедные создания" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Лили Глэдстоун за роль в фильме "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon).

Лента рассказывает о драматической истории, разворачивающейся в 1920-х годах вокруг индейского племени Осейдж, проживающего в американском городе Оклахома.

Оскар 2024 за лучшую женскую роль: кто получит награду (прогноз)

"Убийцы цветочной луны" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Сандра Гюллер за роль в фильме "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute).

Лента рассказывает о немецкой писательнице, которую арестовывают после загадочной смерти мужа. Единственным свидетелем по делу проходит их слепой сын, начинающий сомневаться в невиновности матери.

Оскар 2024 за лучшую женскую роль: кто получит награду (прогноз)

"Анатомия падения" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Аннетт Бенинг за роль в фильме "Наяд" (Nyad).

Драматическая лента рассказывает о спортсменке Диане Наяд, которая в возрасте 60 лет покоряет пролив шириной в 177 километров с помощью своей лучшей подруги.

Оскар 2024 за лучшую женскую роль: кто получит награду (прогноз)

"Наяд" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Кэри Маллиган за роль в фильме "Маэстро" (Maestro).

Лента рассказывает об истории любви на всю жизнь между дирижером-композитором Леонардом Бернстайном и Фелицией Монтеалегре-Бернстайн.

Оскар 2024 за лучшую женскую роль: кто получит награду (прогноз)

"Маэстро" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Кому из актрис прогнозируют победу

По версии букмекерской платформы OLBG, больше всего шансов на победу имеет сейчас Эмма Стоун.

Далее в рейтинге букмекеров:

  • Лили Глэдстоун
  • Кэри Маллиган
  • Сандра Гюллер
  • Аннетт Бенинг

Оскар 2024 за лучшую женскую роль: кто получит награду (прогноз)

Шансы и вероятность победы в номинации "Лучшая актриса" (инфографика: olbg.com)

В то же время аналитики портала Covers.com склоняются к мнению, что Оскар 2024 может получить все-таки Лили Глэдстоун.

Далее эксперты вспоминают:

  • Эмму Стоун
  • Сандру Гюллер
  • Кэри Маллиган
  • Аннетт Бенинг

Оскар 2024 за лучшую женскую роль: кто получит награду (прогноз)

Шансы на победу в номинации "Лучшая актриса" (инфографика: covers.com)

Платформа Oddspedia.com также прогнозирует победу Лили Глэдстоун.

Далее в списке актрис:

  • Эмма Стоун
  • Сандра Гюллер
  • Кэри Маллиган
  • Аннетт Бенинг

Оскар 2024 за лучшую женскую роль: кто получит награду (прогноз)

Шансы актрис на получение Оскара 2024 (инфографика: oddspedia.com)

Напомним, ранее мы рассказывали, где и когда украинцам смотреть прямую трансляцию вручения премии "Оскар".

Предлагаем также ознакомиться с полным перечнем номинантов на премию Оскар 2024 года.

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