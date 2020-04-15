Скандал із помилками на телеуроках: в МОН ухвалили рішення

Всеукраїнська школа онлайн продовжить роботу в період карантину, а навчальний рік має завершитися не пізніше 1 липня для всіх, крім випускників 11 класу - згідно чинного законодавства. У Міністерстві освіти і науки також прокоментували скандал із помилками вчителів на телеуроках і розповіли, як уникнути ексцесів надалі.

За словами виконувачки обов'язки голови міністерства Любомири Мандзій, відомство залучає незалежних експертів до перевірки уроків Всеукраїнської школи онлайн.

Їх роль будуть виконувати вчителя, які погодилися на добровільній основі підтримувати і допомагати колегам.

"Це вкрай потрібно, щоб прибрати можливі помилки, обмовки чи описки у трансляціях телеуроків. Експерти переглядатимуть матеріал перед тим, як він вийде на екрани. А також будуть присутніми під час запису нових уроків", - написала Мандзій у своєму Facebook.

Уроки онлайн транслюються щодня по буднях на YouTube-каналі Міністерство освіти і науки України і також на телеекранах.

Так, в.о. голови МОН наголошує, що ситуація, коли в ефір виходить матеріал з "ляпами" є неприпустимою, а сталося це просто через брак часу.

Самі ж вчителі раніше скаржилися, що після прикрих інцидентів на уроках з "Ліванськими війнами та орденом", "ведмедиком з Антарктичного півострова", "30-2=18" та інших педагоги зіткнулися з критикою в мережі та булінгом. Через це викладачі бояться проводити урок онлайн і стали розсилати домашні завдання в Viber.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтримав вчителів з онлайн школи і заявив у своєму відеозверненні, що "помилитися - не страшно, а страшно - це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей".

Також після того, як на уроках онлайн-школи почали знаходити неточності, а глава держави назвав всіх критиків вчителів "хейтерами", у Верховній Раді почався флешмоб #маюправонапомилку.

Втім, хештег породив тільки більше критики і мемів.

Флешмоб на підтримку вчителів #маюправонапомилку викликав меми в мережі (Фото: соцмережі)

Нагадаємо, що уроки Всеукраїнської школи онлайн можна дивитися в ефірі каналів з 10:00: 5-й клас - ПлюсПлюс і 112 Україна, 6-й клас - ZOOM і NewsOne, 7-й клас - ZIK і 5 канал, 8-й клас - Індиго та УНІАН, 9-й клас - Рада і UA: Культура, 10-й клас - UA: Перший, 11-й клас - М1.