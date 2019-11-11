Скандал у Молодому театрі: Римма Зюбіна пояснила причини свого звільнення

Римма Зюбіна (Фото: facebook.com/z rimma z)

Актриса Римма Зюбіна пояснила, чому пішла з Молодого театру після 22 років роботи

Відома українська актриса Римма Зюбіна пішла з "Молодого театру", в якому пропрацювала 22 роки. Про своє рішення артистка написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона пояснила, що її виступ скасували в останній момент, а фото з сайту театру оперативно прибрали.

"Я прийняла рішення піти із Молодого театру. Мене звинуватили в тому, чого я ніколи не робила. Свою правоту я довести не змогла. Зазвичай вислуховують обидві сторони конфлікту. Тим більше, що конфлікту з мого боку не було. Мій керівник не захотів вислухати. Повірив доносами, наклепам і спотвореній інформації. Змиритися з цією несправедливістю я не змогла. Тому я вирішила піти", - написала Зюбіна.

Римма Зюбіна (Фото: facebook.com/z rimma z)

Вона зазначила, що обговорювати весь бруд і подробиці вона не хоче і подякувала своїм колегам і друзям за підтримку.

"А коли 30.10 скасували мій виступ з "технічних" причин і поспішно прибрали мою фотографію з сайту театру, я переконалася, що прийняла правильне рішення. Увесь брєд в подробицях я обговорювати не хочу. Можна витерти моє ім'я на сайті театру, але витерти його з пам'яті мого серця 22 роки служіння Молодому – не вдасться нікому. Я безмежно вдячна кожному, хто по обидві сторони рампи був зі мною", - розповіла артистка.

Римма Зюбіна (Фото: facebook.com/z rimma z)

Як пояснила Зюбіна у коментарі для видання "КП в Україні", в театрі її звільнення для багатьох стало несподіванкою.

"Для багатьох людей, які працюють у Молодому театрі, це стало несподіванкою. Мені сказали: "Чому ти про це раніше не говорила?" Але я не вважаю за потрібне починати репетицію з фрази; "А ось знаєш, що сталося..." Щоб пояснити, що сталося, мені доведеться розповісти все свое життя – як я прийшла в театр, коли вперше вийшла на сцену...Вийде цілий серіал. Я ніколи не займалася плітками, мені це не цікаво. Всі свої проблеми я намагаюся вирішувати сама, не виносячи на загальний огляд. Хотіла залагодити цю ситуацію з певними людьми в театрі, але зрозуміла, що безсила. Навіщо витрачати своє життя, доводячи, що ти ні в чому не винен", - сказала Римма Зюбіна та додала, що у неї вистачає роботи і поза театру, тому без сцени вона не залишиться.