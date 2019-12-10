Скандал з Міс Львів: королева краси зробила заяву про свої поїздки в РФ

Міс Львів 2018 Наталія Болюх прокоментувала скандал, який розгорівся навколо її поїздок до Росії.

На сторінці 24-річної призерки конкурсу Міс Україна-Всесвіт з'явилися фотографії з чиновником російської Державної Думи. Крім того, дівчина зазначила у своїх публікаціях, що знаходиться в Москві. Її пости в соціальних мережах викликали хвилю обурення.

Болюх Наталія (Фото: instagram.com/topnatalia)

Після резонансу королева краси вирішила порозумітися зі своїми шанувальниками і зазначила, що у неї єдино правильна позиція щодо цілісності України.

"Я завжди робила все, щоб бути гідною цих титулів. Звичайно, як і всі ми, я дуже люблю свою країну і моя позиція щодо цілісності одна: Україна єдина і нероздільна від Криму до Києва, від Львова до Донецька", - написала Болюх на своїй сторінці.

Болюх Наталія (Фото: instagram.com/topnatalia)

На питання про те, що ж вона робила в Москві, вона відповіла, що в Росії є друзі, які розділяють з нею її думки.

"Як і в більшості українців, у мене є друзі, які живуть в Росії, які поділяють мої думки і моє бачення. Всі хочуть миру для наших держав. Я ціную і бережу цю дружбу, тому і відвідала святкування дня народження моїх друзів у Москві. Я вірю, що ми зможемо повернути мир в наші домівки, об'єднавшись по обидві сторони кордону", - додала переможниця конкурсу краси.