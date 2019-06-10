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Журналіст-расист парламентської газети "напав" на Беленюка і Зеленського: мережа обурена

STYLERЖиття    10.06.2019 - 14:12
Журналіст-расист парламентської газети "напав" на Беленюка і Зеленського: мережа обурена
Фото: колаж РБК-Україна

Кореспондент "Голос України" написав ксенофобський пост про Зеленського та Беленюка

Журналіст "Голос України" Василь Чепурний написав расистський пост в мережі про спортсмена, чемпіона світу з греко-римської боротьби Жана Беленюка, який увійшов у списки кандидатів від партії "Слуга народу" на вибори до Верховної Ради 21 липня під 10-м номером. 55-річний власкор парламентської газети через деякий час видалив своє скандальне повідомлення в Facebook, але воно встигло розійтися по інтернету і викликало масу гнівної реакції.

Додамо, що в тому ж пості він назвав президента Володимира Зеленського "євреєм-клоуном".

Журналіст-расист парламентської газети &quot;напав&quot; на Беленюка і Зеленського: мережа обурена

Скрін посту Василя Чепурного на його Facebook-сторінці

Зазначимо, що Чепурний не вперше демонструє ксенофобські переконання. Днями він опублікував пост із посиланням на свій матеріал у виданні "Сіверщина", редактором якого він є. У статті із заголовком "Зупиніть антисемітизм, доки не пізно!" Чепурний пише про деяких відомих політиків, бізнесменів та політологів з позиції національної приналежності.

Журналіст-расист парламентської газети &quot;напав&quot; на Беленюка і Зеленського: мережа обурена

Скрін: facebook.com/vasyl.chepurnyi

Мережа бурхливо відреагувала на расистські висловлювання журналіста "Голос України" - ця газета фінансується з держбюджету - і користувачі Facebook висловлюють впевненість, що кар'єра Чепурного закінчена, а також обговорюють можливість притягнення його до кримінальної відповідальності.

  • "Василь Чепурний був нікому невідомим журналістом, поки публічно не випорожнився собі на голову на своїй ФБ сторінці";
  • "Расист! Бити тебе по пиці сцаними ганчірками";
  • За твій пост про Беленюка тебе не заблокують, а звільнять з "Голосу України". Ось до ворожки не ходи. Ти вже відомий. Будеш свою титульність нації демонструвати в провінційній районці. Гудбай";
  • "Колись дуже-дуже давно серед молодих рухівців був популярний термін "Рухофрен" (рухівець-олігофрен). Так називали дуже активних і при цьому тупорило-упоротих активістів Руху.... Так в тут.... Ще анекдот згадав. Був популярний колись дуже давно: три ступені деградації "укрсучжурналіста": 1. Забув, що СДПУ і СДПУ (о) - різні структури. 2. Забув правила вживання -тся і ться. 3. Вступив до НСЖУ";
  • "Не вам поганій людині про це писати. Чому? Подивіться, що було вами написано. Образи і мати залишив на потім";
  • "А де ж повідомлення про Беленюка? Невже стало соромно? Просто сцикотно?"
  • "Такий журналіст не повинен працювати в газеті вищого органу влади України. Це ганьба для газети. А цей Чепурний - хам";
  • "Як вам не соромно?! Расист. У Жана Беленюка більше українського, ніж у вас, він завжди виступав під українським прапором, прославляючи нашу країну на спортивній арені, а що зробили ви? Ганьба таким мерзотникам, як ви!"

Журналіст-расист парламентської газети &quot;напав&quot; на Беленюка і Зеленського: мережа обурена

Журналіст-расист парламентської газети &quot;напав&quot; на Беленюка і Зеленського: мережа обуренаЖурналіст-расист парламентської газети &quot;напав&quot; на Беленюка і Зеленського: мережа обуренаЖурналіст-расист парламентської газети &quot;напав&quot; на Беленюка і Зеленського: мережа обуренаЖурналіст-расист парламентської газети &quot;напав&quot; на Беленюка і Зеленського: мережа обурена

Журналіст-расист парламентської газети &quot;напав&quot; на Беленюка і Зеленського: мережа обуренаСкрін коментарів

Журналіст-расист парламентської газети &quot;напав&quot; на Беленюка і Зеленського: мережа обурена

Фото: Василь Чепурний (facebook.com/vasyl.chepurnyi)

Як повідомлялося, раніше Жан Беленюк різко відреагував на помилку прес-служби Міжнародної федерації боротьби, яка записала його як представника Російської Федерації. Український борець вказав на некоректну заяву, після чого помилку виправили.

Також ми писали про те, що у Франції Балет Паризької опери зняли скандального українського танцюриста Сергія Полуніна зі спектаклю "Лебедине озеро" після його гомофобної і "сексистски пихатої" промови в соціальних мережах.

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