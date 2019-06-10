Журналіст-расист парламентської газети "напав" на Беленюка і Зеленського: мережа обурена

Кореспондент "Голос України" написав ксенофобський пост про Зеленського та Беленюка
Журналіст "Голос України" Василь Чепурний написав расистський пост в мережі про спортсмена, чемпіона світу з греко-римської боротьби Жана Беленюка, який увійшов у списки кандидатів від партії "Слуга народу" на вибори до Верховної Ради 21 липня під 10-м номером. 55-річний власкор парламентської газети через деякий час видалив своє скандальне повідомлення в Facebook, але воно встигло розійтися по інтернету і викликало масу гнівної реакції.
Додамо, що в тому ж пості він назвав президента Володимира Зеленського "євреєм-клоуном".
Скрін посту Василя Чепурного на його Facebook-сторінці
Зазначимо, що Чепурний не вперше демонструє ксенофобські переконання. Днями він опублікував пост із посиланням на свій матеріал у виданні "Сіверщина", редактором якого він є. У статті із заголовком "Зупиніть антисемітизм, доки не пізно!" Чепурний пише про деяких відомих політиків, бізнесменів та політологів з позиції національної приналежності.
Скрін: facebook.com/vasyl.chepurnyi
Мережа бурхливо відреагувала на расистські висловлювання журналіста "Голос України" - ця газета фінансується з держбюджету - і користувачі Facebook висловлюють впевненість, що кар'єра Чепурного закінчена, а також обговорюють можливість притягнення його до кримінальної відповідальності.
Скрін коментарів
Фото: Василь Чепурний (facebook.com/vasyl.chepurnyi)
Як повідомлялося, раніше Жан Беленюк різко відреагував на помилку прес-служби Міжнародної федерації боротьби, яка записала його як представника Російської Федерації. Український борець вказав на некоректну заяву, після чого помилку виправили.
Також ми писали про те, що у Франції Балет Паризької опери зняли скандального українського танцюриста Сергія Полуніна зі спектаклю "Лебедине озеро" після його гомофобної і "сексистски пихатої" промови в соціальних мережах.