Скандал з концертом Полякової в Харкові отримав несподіваний поворот: артистка заразилася?

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Артистка після скандалу з "коронавирусным" концертом здала тест на коронавірус

Українська співачка Оля Полякова, на проти якої порушили кримінальну справу після виступу в Харкові на початку жовтня, вирішила протестуватися на коронавірус. Артистка розповіла про результат тестування у своїх історіях в Instagram.

Як розповіла сама співачка, їй прийшов негативний результат тесту на COVID-19 і в неї в крові немає антитіл. Це означає, що співачці вдалося, попри часте перебування в місцях з великою кількістю людей, не заразитися страшною інфекцією. Також артистка розповіла, як, ведучи активне соціальне життя, їй вдалося не підхопити коронавірус.

"Я зраділа. Моє маніакальне носіння маски, оброблення поверхні, часте оброблення рук антисептиком, те, що я не вітаюся з людьми за руки, давно не цілуюся з друзями, намагаюся зайвий раз у натовпі перебувати як можна менше і бережу себе — це працює. Я багато знімаюся, багато їжджу і я здорова. Тому не нехтуйте засобами особистого захисту", - звернулася співачка до шанувальників.

Варто відзначити, що після скандального концерту, крім порушення кримінальної справи, співачка отримала вимову з боку влади, недоотримала свій гонорар за концерт, а також була змушена скасувати концерт в Білій Церкві.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова вирішила поставити крапку в гучному скандалі з концертом у Харкові з нагоди Дня вчителя, який відбувся 3 жовтня з порушенням правил карантину. Знаменита українська співачка висловилася щодо кримінальної справи, яку тепер їй "шиють", і назвала себе жертвою чорного піару.

Раніше ми писали про те, що Ірина Білик потрапила у гучний скандал через "карантинний" концерт в Харкові.