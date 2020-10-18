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Скандал с концертом Поляковой в Харькове получил неожиданный поворот: артистка заразилась?

Воскресенье 18 октября 2020 17:50
Скандал с концертом Поляковой в Харькове получил неожиданный поворот: артистка заразилась?
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Анна Киселева

Артистка после скандала с "коронавирусным" концертом сдала тест на коронавирус

Украинская певица Оля Полякова, на которую возбудили уголовное дело после выступления в Харькове в начале октября, решила сдать тест на коронавирус. Артистка рассказала о результате тестирования в своих историях в Instagram.

Как рассказала сама певица, ей пришел отрицательный результат теста на COVID-19 и у нее в крови нет антител. Это значит, что певице удалось, несмотря на частое пребывание в местах с большим количеством людей, не заразиться страшной инфекцией. Также артистка рассказала, как, ведя активную социальную жизнь, ей удалось не подхватить коронавирус.

"Я обрадовалась. Мое маниакальное ношение маски, обрабатывание поверхности, частое обрабатывание рук антисептиком, то, что я не здороваюсь с людьми за руки, давно не целуюсь с друзьями, лишний раз стараюсь в толпе находиться как можно меньше и берегу себя — это работает. Я много снимаюсь, много езжу и я здорова. Поэтому не пренебрегайте средствами личной защиты", - обратилась певица к поклонникам.

Стоит отметить, что после скандального концерта, помимо возбуждения уголовного дела, певица получила выговор со стороны властей, недополучила свой гонорар за концерт, а также была вынуждена отменить концерт в Белой Церкви.

Напомним, что ранее Оля Полякова решила поставить точку в громком скандале с концертом в Харькове по случаю Дня учителя, который состоялся 3 октября с нарушением правил карантина. Знаменитая украинская певица высказалась относительно уголовного дела, которое теперь ей "шьют", и назвала себя жертвой черного пиара.

Ранее мы писали о том, что Ирина Билык попала в громкий скандал из-за "карантинного" концерта в Харькове.

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