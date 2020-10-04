Потрапила в кримінальну справу: Оля Полякова дала концерт в Харкові під час пандемії

Оля Полякова (фото: facebook.com/novobavarskiy)

Оля Полякова потрапила в скандал після виступу в Харкові

Ольга Полякова виступила з нагоди Дня вчителя у Харкові. Її концерт 3 жовтня зібрав близько двох тисяч осіб. При цьому багато хто не дотримувалися соціальної дистанції і навіть не одягали маски.

Масовий захід провели попри те, що місто знаходиться в лідерах за кількістю нових хворих на коронавірусну інфекцію. Відкрито кримінальне провадження у зв'язку з порушенням карантинних обмежень. Про це повідомила поліція Харківської області.

Концерт Олі Полякової в Харкові (фото: facebook.com/novobavarskiy)

Місцеві ЗМІ пишуть про те, що на концерті було багато людей з дітьми. Тривалість виступу поп-співачки склала півтори години.

Концерт Олі Полякової в Харкові (фото: facebook.com/novobavarskiy)

Слідчий Новобаварського відділу поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) КК України.

Концерт Олі Полякової в Харкові (відео: facebook.com/novobavarskiy)

Нагадаємо, лікар назвала нові нюанси коронавірусу у дітей. За її словами, діти найчастіше заражаються від дорослих. При цьому вони передають інфекцію. Крім всім відомих ознак хвороби у дітей COVID-19 може супроводжуватися ще розладами травної системи.

Раніше ми писали про те, що вчені назвали місце підвищеного ризику зараження COVID-19. Цікаво, що інфекційні аерозолі в повітрі можуть зберігатися до 30 хвилин в ліфтах, в яких погано працює вентиляція.