Скандал з Гончаруком: спливло фото таємничої зустрічі, де обговорювали Зеленського

Премьер-міністр України Олексій Гончарук потрапив у скандал через записи, які увечері в середу, 15 січня, з'явилися в соціальних мережах. На них нібито Олексій Гончарук обговорює майбутнє України, міркує про курс валюти і президента Зеленского з заступником голови НБУ Катериною Рожковою, міністром фінансів Оксаною Маркаровою і ще кількома представниками влади.

На даний момент невідомо, чи є ці записи справжніми і більшість учасників спростовують, що голос на плівках належить їм. Також вони не можуть пригадати, коли і за яких обставин міг бути зроблений запис.

Гончарук на зустрічі з топ-чиновниками 16 грудня (Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

А ось журналіст видання Strana Світлана Крюкова виявила на офіційній сторінці прес-служби Національного банку України повідомлення про зустріч у форматі "на каву", яка відбулася 16 грудня 2019 року. Саме ця дата була вказана в анонімних записах.

Як сказано в повідомленні прес-служби НБУ, ця зустріч мала виключно координаційний характер і була майданчиком для діалогу, а не для прийняття рішень.

Гончарук на зустрічі з топ-чиновниками 16 грудня (Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

"У них беруть участь прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, голова Національного банку України Яків Смолій, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів України Оксана Маркарова, члени Правління центробанку, заступники міністрів фінансового і економічного блоку уряду", - сказано в повідомленні

Гончарук на зустрічі з топ-чиновниками 16 грудня (Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Також були опубліковані фотографії цієї зустрічі, де за словами прес-служби, чиновники говорили про зміцнення курсу гривні і його вплив на інфляцію й економічне зростання. За підсумками цієї зустрічі було вирішено, що Україні важливо розвивати експорт товарів з великою доданою вартістю.