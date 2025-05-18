Победитель "Евровидения-2025 JJ успел отличиться скандальной выходкой во время выступления в песенном конкурсе.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, выступил в Базеле с песней "Wasted Love", в которой объединил современное звучание с оперными партиями. На последнее его, кроме других кумиров, вдохновила поклонница Путина - оперная певица Анна Нетребко.
После выступления в гранд-финале артист поблагодарил россиянку! Ему выключили микрофон, поэтому этот момент для многих остался незаметным.
Однако его зафиксировали украинские комментаторы Тимур Мирошниченко и Alyona Alyona.
"Всем поблагодарил: Европе, семье и вдохновительнице (Нетребко - ред)", - сказал Тимур Мирошниченко.
В сети эмоционально отреагировали на такое поведение исполнителя. Юзеры стали активно обсуждать выходку участника.
Победа JJ на "Евровидении" тоже не добавила многим украинцам радости.
Австрия объявила своего представителя 30 января 2025 года. До этого JJ был участником различных вокальных шоу, в частности "Starmania".
Парень родился в Вене 29 апреля 2001 года в семье ИТ-специалиста и филиппинской поварихи. Детство провел в Дубае, но вернулся в Австрию в 2016 году.
Увлекается оперной музыкой с детства. В частном университете изучает классику. Также выступает в Венской государственной опере.
Однако среди многих еврофанов нарвался на критику. Дело в том, что он испытывает особую привязанность к путинистке Анне Нетребко. Она стала одной из тех, кто вдохновил исполнителя на оперные партии в конкурсной песне.
Анна Нетребко - российская оперная певица. С 2006 года также имеет гражданство Австрии. Проживает в Вене. Отнесена к базе "Миротворец", поскольку с 2014 года поддерживала агрессию России, в частности финансировала так называемая "ДНР", якобы поддерживая музыкальный университет, фотографировалась со скандальным Царевым и флагом "новороссии". А еще - как-то ее сфотографировали в футболке с надписью "На Берлин".
По данным букмекеров, JJ должен был занять второе место. Однако в итоге одержал победу.
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При написании материала были использованы следующие источники: Youtube "Eurovision Song Contest", "Євробачення Україна", комментарии пользователей в x.com.