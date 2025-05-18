Что сделал представитель Австрии на "Евровидении-2025"

JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, выступил в Базеле с песней "Wasted Love", в которой объединил современное звучание с оперными партиями. На последнее его, кроме других кумиров, вдохновила поклонница Путина - оперная певица Анна Нетребко.

После выступления в гранд-финале артист поблагодарил россиянку! Ему выключили микрофон, поэтому этот момент для многих остался незаметным.



Однако его зафиксировали украинские комментаторы Тимур Мирошниченко и Alyona Alyona.

"Всем поблагодарил: Европе, семье и вдохновительнице (Нетребко - ред)", - сказал Тимур Мирошниченко.

Как отреагировали в сети

В сети эмоционально отреагировали на такое поведение исполнителя. Юзеры стали активно обсуждать выходку участника.

"Австрийцу выключили микро, потому что он начал благодарить росни".

"И здесь они имеют влияние. Конченые животные".

"Да там всем глушили почти сразу после выступления".

"И за что он благодарил?"

"Он благодарил свою семью как раз тогда, когда выключили микро, но там всем его выключали после выступления почти сразу, поэтому это не было причиной".

Победа JJ на "Евровидении" тоже не добавила многим украинцам радости.

Реакция пользователей на победу JJ и благодарность Нетребко (скриншот)

Что известно о JJ и его приверженности к Нетребко

Австрия объявила своего представителя 30 января 2025 года. До этого JJ был участником различных вокальных шоу, в частности "Starmania".

Парень родился в Вене 29 апреля 2001 года в семье ИТ-специалиста и филиппинской поварихи. Детство провел в Дубае, но вернулся в Австрию в 2016 году.

Увлекается оперной музыкой с детства. В частном университете изучает классику. Также выступает в Венской государственной опере.

Однако среди многих еврофанов нарвался на критику. Дело в том, что он испытывает особую привязанность к путинистке Анне Нетребко. Она стала одной из тех, кто вдохновил исполнителя на оперные партии в конкурсной песне.

Анна Нетребко - российская оперная певица. С 2006 года также имеет гражданство Австрии. Проживает в Вене. Отнесена к базе "Миротворец", поскольку с 2014 года поддерживала агрессию России, в частности финансировала так называемая "ДНР", якобы поддерживая музыкальный университет, фотографировалась со скандальным Царевым и флагом "новороссии". А еще - как-то ее сфотографировали в футболке с надписью "На Берлин".

По данным букмекеров, JJ должен был занять второе место. Однако в итоге одержал победу.