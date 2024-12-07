Скандал с ботоксом: почему опасно использовать его без проверки

Почему опасно использовать ботокс

Мария Марлоу, эксперт по уходу за кожей и здоровью, призывает к осторожности, отмечая, что ботокс - это фактически яд для кожи. По ее словам, даже если процедура проводится в салоне красоты, без должной проверки специалистов и без гарантии качества препаратов, ботокс может привести к серьезным побочным эффектам, таким как отравление организма и повреждение кожи.

Марлоу отмечает, что особенно опасно использовать ботокс для молодых людей, поскольку это может привести к преждевременному старению кожи. Ее рекомендация - избегать этих процедур до того, как появятся реальные проблемы с кожей или признаки старения.

"Я думаю, что есть так много других способов, которыми, если мы хотим, чтобы наша кожа выглядела определенным образом. Есть и другие способы сделать это, которые не включают введение яда в наше лицо", - сказала она.

С каждым годом ботокс набирает популярность, но эксперты советуют относиться к этой процедуре с осторожностью. Выбор правильного специалиста и проверка качества продукта – это важные этапы, чтобы избежать неприятных последствий и сохранить здоровье кожи.