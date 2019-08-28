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Богдан заснув на своїй дівчині прямо в аеропорту: з'явилося фото

STYLERЖиття    28.08.2019 - 16:39
Богдан заснув на своїй дівчині прямо в аеропорту: з'явилося фото
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Змучений гулянням на весіллі Довбенко в Сен-Тропе Андрій Богдан заснув на колінах у своєї супутниці

Андрій Богдан в Сент-Тропе відгуляв весілля юриста Андрія Довбенко. Повертаючись в Україну, голова Офісу президента настільки втомився від гулянь, що вирішив подрімати в аеропорту на колінах у своєї супутниці. Так, колишнього юриста Ігоря Коломойського, "підловили" фотографи і знімок поширився в соцмережах. Першим його опублікував на своїй Facebook-сторінці Юрій Ніколов.

За словами Ніколова, фотографію йому прислали анонімно.

"Ось це Богдан кемарить на своїй супутниці у французькому аеропорту після гулянки у Довбенко замість присутності на державному святкуванні Дня Незалежності та просування "приватних" кандидатів в Кабмін", - написав Ніколов.

Богдан заснув на своїй дівчині прямо в аеропорту: з'явилося фотоФото: Андрій Богдан в аеропорту Сент-Тропе (facebook.com/people/Юрий-Николов)

Користувачі мережі відреагували на знімок у соцмережі по-різному. Одні вважають, що Богдан повинен був бути на Дні Незалежності України в країні, інші впевнені, що це його особиста справа, де проводити свято.

  • Добре працює той, хто добре відпочиває.
  • А що тут такого?Ах, ну так, він же робот а ви всі ангели.
  • А він був зобов'язаний бути присутнім на дні залежности??))
  • Це неприпустимо валятися в аеропорту у вихідний та ще й такий "важливою" політ фігурі! Потрібно інкогніто на пару тижнів на Мальдіви і нехай всі думають, що він на роботі! У воюючій країні. Руйнує всі традиції... Кошмар! А може він ще й у метро їздить, коли тесла на зарядці? Жах!
  • Персики всі ніяк не вгамуються. Метрика Мальдіви не дають спокою.
  • Це жесть ..
  • Ну валяється собі. А що йому ще робити? Країною керувати? Так відповідальність на Вові.

Богдан заснув на своїй дівчині прямо в аеропорту: з'явилося фото

Богдан заснув на своїй дівчині прямо в аеропорту: з'явилося фото

Скріншот коментарів (facebook.com/people/Юрій Ніколов)

Як ми раніше писали, в День Незалежності України 24 серпня Андрій Богдан замість маршу з Зеленським відправився гуляти на весілля у Сен-Тропе.

Нагадаємо, у розслідуванні журналістів програми "Схеми" повідомлялося, що 13 березня Богдан, ймовірно, таємно зустрічався з головою Конституційного судуСтаніславом Шевчуком.

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Новини України Андрій Богдан
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