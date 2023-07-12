Скандал в 47-й бригаде. Что не поделили Валерий Маркус и Иван Шаламага и как отреагировал их командир

Военнослужащий Валерий Маркус публично попросил перевести его на более низкую должность. Свое решение он объяснил тем, что руководство 47-й бригады не дает развивать ее так, как задекларировали бойцы. В своем рапорте он также упомянул майора Ивана Шаламагу, с которым и возник конфликт.

Что произошло между военными и как отреагировал командир бригады - подробнее читайте в материале Styler.

Подробности конфликта

Главный сержант 47 ОМБР "Магура" Валерий Маркус в своем рапорте отметил, что в связи с унижением сержантского состава корпуса бригады и непонимания важности поддержки морального духа бойцов хочет перевестись на должность командира боевой машины.

Он добавил размер должностного оклада (3 170 гривен) и подытожил, что в таких обстоятельствах не видит целесообразности своей деятельности на должности.

Кроме того, в рапорте написано еще одно имя. Речь идет о заместителе командира воинской части А4699 Иване Шаламаге.

Маркус написал, что пребывание в одном коллективе вместе с майором "унижает его честь и достоинство".

Публичной реакции Ивана Шаламаги на обвинения Валерия Маркуса не было, а причины самого конфликта неизвестны.

Рапорт Валерия Маркуса (фото: facebook.com/valerii.markus)

Как отреагировал командир 47-й бригады

Александр Сак призвал побратимов забыть о конфликтах для объединения усилий в совместной борьбе.

"В эти непростые дни я, командир 47 ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, оскорбления, противоречия - и приумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед ожесточенными боями! Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться. Помним свою ответственность перед историей", - написал он на странице бригады в Facebook.

Командир 47-й ОМБр Александр Сак (фото: facebook.com/47brigade)

Что известно о Маркусе и Шаламаге

В апреле 2022 года военные получили приказ сформировать отдельный батальон в составе 30-й механизированной бригады. Впоследствии его переформатировали в полк, а в ноябре полк стал 47-й бригадой "Магура".

47-я бригада с начала июня участвует в боевых действиях на юге Украины, а именно в Запорожской области.

Валерий Маркус и Иван Шаламага на Углеровской ТЭС (фото: chas.news)