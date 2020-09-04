Ситуація буде тільки погіршуватися: інфекціоніст дала сумний прогноз по COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні набирає обертів і за станом на 4 вересня в країні встановлений новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження – 2723 людини. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська вважає, що Україна знаходиться на порозі зростання захворювань коронавірусом і найближчим часом ситуація буде тільки погіршуватися.

Вона зазначила, що вже зараз є проблеми з госпіталізацією, оскільки немає можливості кожного хворого з групи ризику помістити в стаціонар.

"Те, що зараз відбувається – ми ще тільки на початку росту захворюваності на коронавірус, але вже зараз неможливо хворого з групи ризику покласти в стаціонар", - розповіла Голубовська у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Вона додала, що якщо не будуть дотримуватися рекомендацій щодо захисту від COVID-19, то велика частина пацієнтів буде змушена лікуватися вдома, через те, що отримати кваліфіковану допомогу отримати буде дуже складно. Голубовська повідомила, що у них в клініці зараз практично військове положення і лікарі віддали під хворих навіть свої навчальні кімнати.

"Люди працюють цілодобово, без вихідних. Жодного вихідного ні у кого не було", - сказала лікар.

Голубовська висловила свою думку про те, що діти з 1 вересня пішли в школу і пояснила, що вона була прихильником дистанційного навчання.

"Усі ми чудово розуміємо, що ні з якими масками діти в школу ходити не будуть. Це нереально. Це неможливо. Я взагалі була прихильником непопулярного рішення. Просто я розуміла, що мене ніхто не підтримає і я це не озвучувала, тому що це епідеміологи повинні вирішувати. Я взагалі була за дистанційне навчання максимально", - сказала інфекціоніст.

Лікар-інфекціоніст зробила сумний прогноз про коронавірус в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар попередив про те, що COVID-19 вбиває серце і легені навіть у тих, хто переніс хворобу в легкій формі.