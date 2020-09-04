Ситуация будет только ухудшаться: инфекционист дала печальный прогноз о COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине набирает обороты и по состоянию на 4 сентября в стране установлен новый антирекорд по количеству новых случаев заражения – 2723 человека. Врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что Украина находится на пороге роста заболеваний коронавирусом и в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться.

Она отметила, что уже сейчас есть проблемы с госпитализацией, так как нет возможности каждого больного из группы риска поместить в стационар.

"То, что сейчас происходит – мы еще только в начале роста заболеваемости коронавирус, но уже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар", - рассказала Голубовская в программе "Право на владу" на телеканале "1+1".

Она добавила, что если не будут соблюдаться рекомендации по защите от COVID-19, то большая часть пациентов будет вынуждена лечиться дома, так как получить квалифицированную помощь получить будет очень сложно. Голубовская сообщила, что у них в клинике сейчас практически военное положение и врачи отдали под больных даже свои учебные комнаты.

"Люди работают круглосуточно, без выходных. Ни одного выходного ни у кого не было", - сказала врач.

Голубовская высказала свое мнение о том, что дети с 1 сентября пошли в школу и объяснила, что она была сторонником дистанционного обучения.

"Все мы прекрасно понимаем, что ни с какими масками дети в школу ходить не будут. Это нереально. Это невозможно. Я вообще была сторонником непопулярного решения. Просто я понимала, что меня никто не поддержит и я это не озвучивала, потому что это эпидемиологи должны решать. Я вообще была за дистанционное обучение максимально", - сказала инфекционист.

Врач-инфекционист сделала печальный прогноз о коронавирусе в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что врач предупредил о том, что COVID-19 убивает сердце и легкие даже у тех, кто перенес болезнь в легкой форме.