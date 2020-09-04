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В Україні антирекорд по коронавірусу: 2723 нових випадків

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 08:40
В Україні антирекорд по коронавірусу: 2723 нових випадків
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Станом на 4 вересня в Україні виявили спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, це антирекорд по кількості нових випадків. Попередній антирекорд складав 2495 заражень за добу. Він був зафіксований два дні тому.

В Україні вже 130 951 випадків COVID-19. Разом з тим, 59 676 одужань та 2 761 смерть, зокрема за минулу добу померла 51 людина.

Найбільший добовий приріст в Харківській області (+371), Київ (+319), Одеській області (+225), Тернопільській області (+204), Львівській області (+196), Чернівецькій області (+162).

Нагадаємо, згідно з новим зонуванням, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль потрапили до "червоної зони" з максимальними обмеженнями.

За даними Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців вважає, що під час можливої другої хвилі епідемії необхідно знову ввести жорсткі карантинні заходи.

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