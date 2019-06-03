Ситуативні кімнати: київське метро чекають зміни

У київському метро почнуть з'являтися туалети, так як з 1 вересня 2019 року при проектуванні нових станцій або проведенні реконструкції старих станцій тепер будуть передбачатися туалети для пасажирів. Про це розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

Парцхаладзе розповів, що туалети будуть встановлювати на вході-виході зі станцій, так як це оптимальне розміщення, яке можливо з технічної точки зору і з точки зору зручності для людей.

Він зазначив, що така практика існує в багатьох європейських країнах і вже була успішно впроваджена в метро міста Харкова.

"Тому ми врахували думку громадськості, адже навколо цього питання було завжди багато обговорень. Тим більше що в Україні теж є вдалі приклади такого впровадження, наприклад, харківське метро", - додав заступник міністра.

Скріншот (facebook.com/lev.partskhaladze)

Завдяки новому ДБН туалети будуть проектуватися не лише на нових станціях метро в Києві, але і під час реконструкції старих. Санвузли будуть доступними для всіх груп населення і враховувати потреби людей з інвалідністю та інших малобильных груп.

На тих станціях, де буде можливість, санвузли поставлять в сумісних підземних переходах або поруч зі станцією на поверхні землі.

У коментарях користувачі в першу чергу поцікавилися, чи будуть ці туалети платними і розповіли, як працюють туалети в метро в Харкові.

Потрібно робити безкоштовні туалети.

Вони будуть безкоштовними?

У харківському метро є туалети. Але не скрізь і платні. Працюють до 20:00, і я особисто бачила, як п'яні молоді люди пізно ввечері мочилися біля кіоску в переході з однієї лінії на іншу. Було огидно.

А вони будуть відкритими або доведеться ходити і просити ключ у персоналу?

Це не туалети, а ситуативні кімнати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у київському метро сталося криваве НП.

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