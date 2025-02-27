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Сытный и быстрый завтрак для всей семьи: готовим сырный коржик на сковороде

Как приготовить вкусный сырный коржик на завтрак (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Сырные коржики - настоящая калорийная бомба. В сочетании с чашкой кофе или чая утром они насытят вас так, что вы точно не вспомните о еде вплоть до обеденного перерыва.

Как приготовить сытные сырные коржики на завтрак, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gospoda.

Что вам понадобится:

  • Твердый сыр - 150 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сметана - 1 ст. ложка
  • Мука - 2 ст. ложки
  • Соль - щепотка

Как готовить сырные коржики

Твердый сыр натираем на мелкой терке. Добавляем яйца, соль и очень хорошо все вымешиваем.

Смешиваем сметану и муку, добавляем творожную массу с яйцами и еще раз очень хорошо все вымешиваем до однородной массы.

По желанию можно добавить другие специи и свежую зелень, чтобы коржики были более ароматные и пикантные.

Разогретую сковородку смазываем маслом и ложкой выкладываем на нее массу для коржика, выравниваем, чтобы был равномерный слой.

Обжариваем на среднем огне по несколько минут с каждой стороны.

Перед подачей смазываем горячие коржики сливочным маслом, но это не обязательно.

Если вы хотите приготовить большее количество коржиков, то просто увеличивайте количество ингредиентов.

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