Сытный и быстрый завтрак для всей семьи: готовим сырный коржик на сковороде

Что вам понадобится:

Твердый сыр - 150 г

Яйца - 2 шт.

Сметана - 1 ст. ложка

Мука - 2 ст. ложки

Соль - щепотка

Как готовить сырные коржики

Твердый сыр натираем на мелкой терке. Добавляем яйца, соль и очень хорошо все вымешиваем.

Смешиваем сметану и муку, добавляем творожную массу с яйцами и еще раз очень хорошо все вымешиваем до однородной массы.

По желанию можно добавить другие специи и свежую зелень, чтобы коржики были более ароматные и пикантные.

Разогретую сковородку смазываем маслом и ложкой выкладываем на нее массу для коржика, выравниваем, чтобы был равномерный слой.

Обжариваем на среднем огне по несколько минут с каждой стороны.

Перед подачей смазываем горячие коржики сливочным маслом, но это не обязательно.

Если вы хотите приготовить большее количество коржиков, то просто увеличивайте количество ингредиентов.

Вас может заинтересовать: