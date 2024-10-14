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Суп с брокколи и курицей: рецепт полезного блюда для легкого обеда или ужина

Понедельник 14 октября 2024 17:47
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Суп с брокколи и курицей: рецепт полезного блюда для легкого обеда или ужина Суп с курицей и брокколи - легкий обед (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Овощной суп с курицей - легкое и одновременно полезное первое дело. Улучшить питательную ценность супа можно, добавив брокколи, а сделать сытным - использовав рис.

О том, как готовить суп с брокколи и курицей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на кулинарный Telegram-канал "рецепты от mil_alexx".

Что нужно для супа с брокколи и курицей

Для того чтобы приготовить суп с брокколи и курицей, нужно следующие продукты:

  • вода - 2,5 л;
  • куриные голени - 2-3 шт.;
  • рис - 50 г;
  • брокколи - 200 г;
  • замороженная овощная смесь "Мексиканская" - 200 г;
  • картофель (среднего размера) - 2 шт.;
  • морковь - 1 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • специи - по вкусу.

Как готовить суп с брокколи и курицей

Промойте голени, уложите их в глубокую кастрюлю и залейте водой. Жидкость нужно довести до кипения, обязательно снимая пену. Тем временем помойте картофель и морковь.

Если вы используете свежую брокколи, ее также нужно помыть. Замороженный овощ достаточно разморозить.

Очистьте морковь и картофелины от кожуры, затем нарежьте на небольшие кубики. Лук нужно очистить от кожуры и измельчить ножом. Брокколи разрежьте на соцветия.

Когда закипит вода в кастрюле, всыпьте картофель и рис, перемешайте суп, а через несколько минут добавьте лук и морковь. Чтобы сделать суп жирнее, из моркови и лука можно предварительно приготовить зажарку.

Когда мясо отварится, голени нужно достать из кастрюли, срезать мясо, а потом вкинуть его в суп. За 10-20 минут до готовности необходимо добавить мексиканскую смесь вместе с замороженными соцветиями брокколи.

Для отваривания свежей брокколи нужно несколько больше времени - примерно 20 минут, поэтому в этом случае соцветие следует добавлять в суп раньше.

Когда суп будет готов, добавьте специи по вкусу, перемешайте блюдо и оставьте настаиваться в течение 15 минут - тогда суп будет выразительный вкус.

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