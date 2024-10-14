Суп с брокколи и курицей: рецепт полезного блюда для легкого обеда или ужина
Овощной суп с курицей - легкое и одновременно полезное первое дело. Улучшить питательную ценность супа можно, добавив брокколи, а сделать сытным - использовав рис.
О том, как готовить суп с брокколи и курицей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на кулинарный Telegram-канал "рецепты от mil_alexx".
Что нужно для супа с брокколи и курицей
Для того чтобы приготовить суп с брокколи и курицей, нужно следующие продукты:
- вода - 2,5 л;
- куриные голени - 2-3 шт.;
- рис - 50 г;
- брокколи - 200 г;
- замороженная овощная смесь "Мексиканская" - 200 г;
- картофель (среднего размера) - 2 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- лук - 1 шт.;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу;
- специи - по вкусу.
Как готовить суп с брокколи и курицей
Промойте голени, уложите их в глубокую кастрюлю и залейте водой. Жидкость нужно довести до кипения, обязательно снимая пену. Тем временем помойте картофель и морковь.
Если вы используете свежую брокколи, ее также нужно помыть. Замороженный овощ достаточно разморозить.
Очистьте морковь и картофелины от кожуры, затем нарежьте на небольшие кубики. Лук нужно очистить от кожуры и измельчить ножом. Брокколи разрежьте на соцветия.
Когда закипит вода в кастрюле, всыпьте картофель и рис, перемешайте суп, а через несколько минут добавьте лук и морковь. Чтобы сделать суп жирнее, из моркови и лука можно предварительно приготовить зажарку.
Когда мясо отварится, голени нужно достать из кастрюли, срезать мясо, а потом вкинуть его в суп. За 10-20 минут до готовности необходимо добавить мексиканскую смесь вместе с замороженными соцветиями брокколи.
Для отваривания свежей брокколи нужно несколько больше времени - примерно 20 минут, поэтому в этом случае соцветие следует добавлять в суп раньше.
Когда суп будет готов, добавьте специи по вкусу, перемешайте блюдо и оставьте настаиваться в течение 15 минут - тогда суп будет выразительный вкус.
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