Сырный пирог из лаваша. Никто не поверит, что вы приготовили это вкуснятину всего за 20 минут

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 круглых лаваша диаметром 30 сантиметров

3 куриных яйца

80 граммов твердого сыра

300 г кисломолочного творога

зелень - маленький пучок

кунжут, соль, специи - по вкусу.

Смешайте творог с натертым сыром (возьмите около 30 граммов). Вбейте туда одно яйцо, добавьте зелень и соль, тщательно перемешайте начинку вилкой.

Затем возьмите один лаваш, смажьте его яйцом, которое нужно взбить, сверху высыпайте остатки сыра (примерно 50 граммов). Накройте все это еще одним лавашем и прижмите его руками.

Разрежьте слепленные лаваши на 8 частей (разделите его на кусочки, словно пиццу или торт). Выложите все кусочки на противень, застеленный пергаментом. При этом важно класть треугольнички так, чтобы они образовывали такую себе звезду (углами наружу).

Как выложить лаваш (скриншот с сайта yabpoela.com)

Выложите на лаваше начинку (по кругу), а затем заверните ее уголками конвертиков. У вас должен получиться круглый пирог с отверстием внутри, смажьте его яйцом и посыпьте кунжутом.

Отправляйте противень в духовку, которую нужно разогреть до 180-200 градусов. Там пирог должен печься до 20 минут. После этого подавайте блюдо на стол, вы и ваши гости приятно удивитесь, ведь это очень вкусно.