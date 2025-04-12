Творожная паска без запекания: семейный рецепт на Пасху от звездной ведущей

Уже скоро Пасха, а потому многие хотят узнать, как сделать творожную паску, которая станет главной "звездой" праздничного стола. И приготовить это особое блюдо можно по рецепту, которым поделилась ведущая программы "Ранок у великому місті" на канале ICTV2 Юлия Зорий.

В комментарии для РБК-Украина (проект Styler) ведущая рассказала, как готовить творожную паску без выпечки, чтобы она была вкусной и держала форму.

Творожная паска от Юлии Зорий

"Эта паска не очень калорийная, легкая и несложная в приготовлении. Готовится без муки, только из творога. Также в нее добавляются любимые ягоды, фрукты, изюм, цукаты или фруктовое пюре - кто что любит", - рассказала ведущая.

Ингредиенты:

800 граммов творога

400 граммов сахара

6 яичных желтков

1 пачка сливочного масла

тертая цедра 1 лимона

300-400 граммов изюма, а также вяленая вишня или фруктовое пюре.

Способ приготовления

творог положите под пресс на пару часов, желтки разотрите с сахаром

перемешайте изюм (или пюре из фруктов) с желтками, на медленном огне проварите до загустения, дайте остыть и перемешайте с протертым творогом

снова поставьте смесь на медленный огонь и проварите, положите масло, порезанное кусочками, перемешайте, добавьте цедру лимона

выложите массу в застеленную марлей форму, установите сверху гнет, чтобы творожная масса уплотнилась. На ночь переместите в прохладное место

переверните готовую паску на блюдо.

Готовая творожная паска (фото предоставлено ведущей)

Ведущая также рассказала, что в их семье есть традиция: на Пасху все приезжают к бабушкам со стороны папы или мамы - в Черновцы или в Одесскую область. Зорий говорит, что не каждый год удается всем собраться, но все равно родственники стараются поддерживать эту семейную традицию. В этом году планируют отмечать вместе. Также она вспомнила, как семьей праздновали Пасху в детстве.

"Утром шли в церковь, освящали паски, яйца и другие угощения, потом садились за Пасхальный стол и завтракали. После дети шли гулять, а взрослые отдыхали, а в обед снова собирались за праздничным столом", - рассказала Юлия.

Юля говорит, что на столе всегда были фаршированные перцы или голубцы, кровянка, грибы и прочее, но главное - фирменная бабушкина паска.

"Когда бабушка ставила тесто, вся семья даже разговаривала шепотом, да и мы, дети, не шумели, потому что тесто должно подняться в тишине. И действительно, у бабушки такая вкусная паска, на домашних желтках - как солнце! Скажу так: я ела много разных пасок, но самая вкусная - у моей бабушки", - призналась Зорий.