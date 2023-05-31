Синоптики рассказали, каким будет первый день лета
Погода в Украине в начале лета ожидается переменчивая и могут быть неприятные сюрпризы для жителей некоторых областей в виде дождей и даже гроз.
Какую погоду стоить ожидать украинцам в первый день лета - читайте в материале ниже.
Местами пройдут дожди
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 1 июня в Украине будет преобладать сухая погода с солнцем, белыми облаками и повышенным атмосферным давлением.
Отдельные дожди с грозами вероятны только в Карпатах, местами в Запорожье и Донецкой области - ближе к Азовскому морю.
"В Киеве лето дебютирует теплым комфортным воздухом, днем ожидается до +25 +26 градусов. Без осадков", - рассказала Диденко в своем Telegram-канале.
Она добавила, что уже 2 июня в Украину придет атмосферный фронт с дождями и грозами, которые более типичны для мая. Непогода сначала захватит традиционно западные области страны.
Ждите похолодания
По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, вместе с грозами и дождями в Украину придет и похолодание. 2-3 июня по Украине будет проходить атмосферный фронт, а за ним последует снижение температуры.
"То есть, 3 и 4 июня будет ощутимо прохладнее, чем сейчас", - рассказала синоптик в комментарии для "24 канала".
Карта погоды в Украине на субботу, 3 июня
Где будет теплее всего
Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, самые высоки температуры 1 июня ожидаются в южной части и на западе страны.
В западных областях прогреется до +24 +26 градусов, на юге до +26 +27 градусов. На остальной территории страны ожидается от +21 до +25 градусов.
В Киеве 1 июня днем прогреется до +24 +26 градусов, ночная температура не превысит +10 +12 градусов.
Карта погоды в Украине на четверг, 1 июня
Кстати, ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на все лето дали синоптики.