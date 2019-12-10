Синоптики різко змінили прогноз погоди на Новий рік

Погода в Україні на Новий рік і Різдво буде дуже теплою, снігу не буде, але можливі дощі. Такий прогноз дають синоптики відразу декількох погодних ресурсів.

Відзначимо, що раніше деякі синоптики лякали українців сильними морозами і крижаним дощем, які будуть накривати країну двома хвилями - на новорічні та різдвяні свята.

Згідно з оновленим прогнозом для Києва від ресурсу Gismeteo, грудень в столиці буде в цілому теплим. В інших областях України вірогідні варіації в кілька градусів. Але істотних температурних розривів не буде.

30-31 грудня вірогідний дощ при температурі +2... +4 градуси і близько нуля вночі. З 1 по 2 січня можливі незначні морози, а пізніше може потеплішати до +9 градусів. 6-7 січня вдень +4... +6, вночі невеликий мінус.

При цьому в період свят можливі опади у вигляді дощів.

Погода в Києві на місяць (gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Accuweather підтверджують прогноз Gismeteo, але за їх даними, вночі на Новий рік морози будуть сильніше - до -3 градусів, а 1 і 2 січня буде йти дощ з мокрим снігом.

Погода в Києві на місяць (фото: accuweather.com)